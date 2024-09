Niet vergeten: je buitentapijt schoonmaken

Een buitentapijt maakt van je terras of balkon een gezellig plekje waar je al te graag vertoeft. Het zorgt voor sfeer en beschermt bovendien je vloer. Veel mensen vergeten echter dat zo’n vloerkleed voor buiten ook onderhoud nodig heeft. Gelukkig kost het niet veel tijd.

Je buitentapijt schoonmaken

Een vloerkleed voor buiten is gemaakt om verschillende weersomstandigheden te trotseren en heeft gelukkig niet al te veel onderhoud nodig. Wil je dat je favoriete plekje op je terras of je balkon er perfect uitziet, dan moet je je buitentapijt wel af en toe schoonmaken. Zo heb je er het langst plezier van.

Hoe ga je te werk?

Vuil en vlekken meteen verwijderen

Net zoals je in huis zou doen, is het ook buiten zaak om vlekken en vuil meteen aan te pakken, voor ze in je tapijt kunnen dringen. Gemorste vloeistoffen dep je best onmiddellijk droog of verwijder je met een mild schoonmaakmiddel. Droge etensresten of modder van je schoenen kun je makkelijk opvegen. Zit het vuil vast in je tapijt, gebruik dan een bot mes om het voorzichtig te verwijderen.

Regelmatig vegen en stofzuigen

Naast het onmiddellijk behandelen van vlekken is het belangrijk om je buitentapijt regelmatig te vegen of te stofzuigen. Op die manier krijg je makkelijk al het los vuil en stof weg. Zet alle meubels aan de kant en reinig je volledig vloerkleed. Doe je dit regelmatig, dan krijgt het vuil niet de kans om in je tapijt te dringen.

Tijd voor een grondige reiniging?

Af en toe is een grondigere reiniging van je buitentapijt nodig. Ook nu begin je best met het vegen of stofzuigen van je tapijt. Heb je een plek waar je het tapijt kunt ophangen, klop het dan goed uit met een speciale mattenklopper. Heb je dit niet in huis, gebruik dan een borstelsteel of een tennisracket.

Maak het tapijt nu nat met de tuinslang of de zachte stand van je hogedrukreiniger. Maak een sopje van koud water en wat afwasmiddel of allesreiniger en gebruik een (schrob)borstel om het hardnekkige vuil te verwijderen. Spoel je tapijt nadien grondig uit zodat al de zeep en het vuil weg is. Gebruik hiervoor de tuinslang of hogedrukreiniger. Heb je dit niet, kun je ook een grote gieter gebruiken.

Laat je tapijt goed drogen. Zorg ervoor dat het helemaal droog is voor je het teruglegt. Dit kan zeker een paar uur duren, afhankelijk van het weer. Ga niet aan de slag met een haardroger om het proces te versnellen, dit kan namelijk je vloerkleed beschadigen.

Extra tips voor het onderhoud van je buitentapijt

Laat je vloerkleed regelmatig drogen. Vocht trekt namelijk schimmels aan. Ook al kan je buitentapijt best wat regen verdragen, toch laat je het tussentijds beter goed drogen. Hang het na een stevige regenbui even in de zon.

Haal je tapijt weg als je weet dat er slecht weer aankomt. Zoals gezegd kan je buitenkleed wel wat aan, maar als je ziet dat het dagen achter elkaar gaat regenen, dan berg je het beter op. Ook in de winter bewaar je je tapijt beter op een droge plek.

En je tapijten binnen?

Uiteraard verdienen ook je tapijten binnen de nodige aandacht. Wij maakten een handig stappenplan waarmee je alle vlekken uit je tapijt kunt verwijderen.

Bronnen: thespruce.com, vloerkledenloods,nl, onlinetapijten.be

Meer tips voor buiten:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!