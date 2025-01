Trend: de één uur poetsen methode houdt je huis schoon

Je huis poetsen is voor de meesten onder ons een behoorlijke klus waar je al snel tegenop ziet. Toch hoeft het niet zo te zijn. Met één uur poetsen hou je het behapbaar en heb je de ruimte om jezelf nadien te belonen.

De reden waarom we niet van poetsen houden is omdat het nooit lijkt te stoppen. Zelfs wanneer je beslist om enkel de keuken schoon te maken, zie je terwijl je bezig bent nog een hoop andere dingen die schreeuwen om aangepakt te worden.

De ‘one-hour cleaning method’ of de ‘één uur poetsen methode’ is een idee van Tiktokker en moeder Renee Alyse Belle. Zij runt een huishouden van acht personen en heeft ADHD. Dankzij de ‘één uur poetsen methode’ slaagt Belle erin om duidelijke grenzen te stellen en tóch haar huis schoon te houden, zonder een afkeer te krijgen van het poetsen. Door het in kleine stukjes op te delen wordt het nooit overweldigend.

Hoe werkt de ‘één uur poetsen methode’?

Je bakent als het ware een taak af in tijd. Je focust één uur lang enkel op opruimen en poetsen. Na dat uur beloon je jezelf, met een boek lezen, je favoriete Netflix-serie of een lekkere snack. Is je werk na dat uur nog niet gedaan, dan kun je er na je welverdiende break nog een uurtje poetsen aan vastkleven.

Renee Alyse Belle is lang niet de enige die zweert bij deze methode. Ook Tiktokker Britt Scaffedi is grote fan. Zij probeert elke dag een uur tijd te besteden aan opruimen en poetsen en houdt zo haar huishouden perfect in de hand. Zet gewoon je timer op een uur en probeer zoveel mogelijk te doen. Door telkens kleine beetjes te doen kom je er ook, zonder ontmoedigd te raken.

Zo begin je eraan

1. Begin met vijf minuten

Klinkt één uur nog overweldigend voor je, of heb je simpelweg zoveel tijd niet? Start dan met vijf minuutjes, en bouw langzaam op. Het doel van deze methode is om het poetsen minder overweldigend te maken, volg dus vooral je eigen ritme.

2. Start daar waar het het meest nodig is

De kans is groot dat je heel wat to-dolijstjes hebt. Kies om te beginnen dat taakje waarvan je meteen effect ziet en je daardoor beter voelt. Het heeft weinig zin om de hele garage op te ruimen als er nog een berg afwas staat.

3. Leg alles meteen op zijn plaats

Los van de ‘één uur poetsen methode’ helpt het natuurlijk ook om gedurende de dag veel dingen meteen terug op zijn plaats te zetten. Het is slechts een kleine aanpassing, maar het bespaart je heel wat opruimtijd als je wilt poetsen én je vindt steeds alles terug.

Bronnen: apartmenttherapy.com, wellandgood.com, libelle.nl

Meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!