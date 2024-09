Dekbed wassen? Zo doe je dat!

Je dekbedovertrek belandt regelmatig in de wasmachine, maar ook je dekbed moet regelmatig verlucht en af en toe gewassen worden. Weet je niet goed hoe je hieraan begint? Wij zetten even alles op een rijtje!

Dekbed verluchten

Als je regelmatig je dekbed verlucht, is het niet nodig om het jaarlijks te wassen. Hang het op zonnige dagen buiten aan de draad, in de zon. Draai het af en toe om en schud het ook goed op.

Hangt er toch een hardnekkig, muf geurtje aan je dekbed? Of stootte je per ongeluk een tas koffie omver op bed? Dan is het natuurlijk aangeraden om je dekbed te wassen.

Dekbed wassen: enkele tips

1. Mag je het dekbed wassen?

Alles hangt af van het opvulmateriaal van je dekbed. Op het waslabel zul je vrij snel zien of je het mag wassen of niet. Maar hier alvast een kort overzicht:

Wollen dekbed: net zoals bij wollen kledij is het wassen van een wollen dekbed zeer delicaat. Was je te warm? Dan krimpt het. Wil je het toch een opfrisbeurt geven? Breng het dan naar een stomerij.

dekbed: net zoals bij wollen kledij is het wassen van een wollen dekbed zeer delicaat. Was je te warm? Dan krimpt het. Wil je het toch een opfrisbeurt geven? Breng het dan naar een stomerij. Donzen dekbed: dit mag je gerust zelf in de wasmachine stoppen. Was het op 60°, op een wolwasprogramma, met een wasmiddel voor delicate stoffen. Het dons durft helaas weleens samen te klitten. Stop er daarom een paar tennisballen bij, die zullen dat voorkomen. Klop het bij het drogen regelmatig op, en duw samengeklitte donsjes van elkaar.

dekbed: dit mag je gerust zelf in de wasmachine stoppen. Was het op 60°, op een wolwasprogramma, met een wasmiddel voor delicate stoffen. Het dons durft helaas weleens samen te klitten. Stop er daarom een paar tennisballen bij, die zullen dat voorkomen. Klop het bij het drogen regelmatig op, en duw samengeklitte donsjes van elkaar. Synthetisch en katoenen dekbed: deze kun je perfect zelf wassen op 60°.

en dekbed: deze kun je perfect zelf wassen op 60°. Zijden dekbed: om het gevoel en de schijn van een zijden dekbed te behouden, blijf je hier best af. In een stomerij hebben ze professionele producten en machines om je zijden dekbed zo goed mogelijk te wassen.

2. Handwas of in de wasmachine?

Soms is een handwas de beste optie. Dat kun je het gemakkelijkste doen in de badkuip, met lauw water en wat wasmiddel. Spoel wel goed uit én na. Rol het dekbed op om er zoveel mogelijk water uit te persen. Laat het buiten drogen.

3. Op hoeveel graden?

Het is aan te raden om je dekbed op 60° C te wassen. Dan dood je alle bacteriën en krijg je het schoonste resultaat. Helaas is dat voor sommige dekbedvullingen te warm. Op het etiket staat er telkens wat aangewezen is.

4. Kan het in de wasmachine?

Heel simpel: als je trommel groot genoeg is, kun je je dekbed in de wasmachine wassen. Prop het er niet in, er moet nog een vuist tussen het dekbed en de bovenkant passen. Als je het te compact vult, zal het niet goed gespoeld zijn.

5. Hoe krijg je het droog?

Als je het in de droogkast wilt stoppen, lees dan eerst goed het label. De meeste dekbedden mogen enkel op de laagste stand worden gedroogd. Maar de aan te raden manier om je dekbed te drogen, is door het buiten te hangen. Ziet het er een warme en droge dag uit? Profiteer er dan van en hang je dekbed te drogen in de zalige zomerzon. Draai het wel regelmatig om.

Meer handige tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!