7 tips waardoor je was niet meer krimpt

Het is je vast ook al overkomen: je haalt je nieuwe T-shirt na de eerste wasbeurt uit de wasmachine en hij lijkt plots een paar maten kleiner. Om te huilen, toch? Kleding die krimpt of net uitrekt, het gebeurt helaas al te vaak. Wat je kunt doen om te zorgen dat je was niet krimpt? Wij leggen het je uit.

1. Lees de labels

Dat je op het etiket kunt lezen op hoeveel graden je een kledingstuk mag wassen, dat wisten we natuurlijk al. Maar je kunt er nog meer belangrijke info op terugvinden. Bekijk het label dus ook vóór je nieuwe kleding koopt, en let vooral op de term ‘pre-shrunk‘ of ‘voorgekrompen‘. Dit betekent namelijk dat de fabrikant de stof al in het productieproces op een gecontroleerde manier liet krimpen.

2. Koud of lauw

Was je kleding niet te warm. Hou je aan de maximumtemperatuur die op het label staat of ga voor een graadje minder. Een wasje op 30 graden is voldoende om je kleding schoon te krijgen én het verbruikt een pak minder energie dan als je warmer wast. Wist je trouwens dat er wasmiddelen ontwikkeld zijn speciaal voor een koud of lauw programma?

Belangrijk om weten: altijd voor een lage temperatuur kiezen, is helaas ook niet goed voor je wasmachine. Eén keer per maand een kookwas op 90 graden voorkomt viezigheid in je machine.

3. Het juiste programma

Je wasmachine heeft vast een aantal programma’s waaruit je kunt kiezen. Ook dit is belangrijk als je wilt voorkomen dat je kleding krimpt of net uitrekt. Meestal vind je deze info op het etiket, maar als je twijfelt, kies je het best voor een mild wasprogramma. Een mild, delicaat of handwasprogramma gebruikt meestal minder toeren en een kortere centrifugeercyclus, wat je kleding ten goede zal komen.

4. Handwas- of wol-zijde-programma

Soms vermeldt het etiket in je kleding dat het enkel met de hand gewassen mag worden. Toch kan een handwasprogramma of een wol-zijde-programma op je wasmachine vaak ook al voldoende zijn. Bij delicate stoffen neem je best geen risico’s.

5. Was regelmatig

Een kledingstuk lange tijd dragen zonder tussentijdse wasbeurt kan ervoor zorgen dat het gaat uitrekken. Denk maar aan die ene jeans bijvoorbeeld, die je bewust niet in de wasmand stopt omdat er geen vlekken op zitten en je een wasje wilt uitsparen. Je zult merken dat de jeans na een tijdje gaat slobberen en niet meer mooi past. Is een gewone, koude was niet voldoende om je jeans weer te laten passen? Probeer het dan op een iets warmere temperatuur.

6. Aan de lucht laten drogen

De droogkast is een superhandige uitvinding, maar helaas niet steeds het beste maatje van je kledij. Of je favoriete shirt in de droogkast mag, lees je op het waslabel, maar onthou dat drogen aan de lijn steeds de beste optie is als je wilt voorkomen dat je kledingstuk krimpt. Het is bovendien de meest energievriendelijke manier om je kleding te drogen.

7. Op tijd uit de droogkast

Moet het snel gaan en wil je toch de droger gebruiken? Kies dan voor de laagste stand. Hoe minder warm, hoe minder kans op krimpen. Haal je was uit de droogkast als hij nog licht vochtig is en laat ‘m verder aan de lucht drogen.

Meer wastips:

