Kat in de gordijnen? Deze raamdecoratie is huisdierproof

Katten en gordijnen, het is niet de beste combinatie. Wil je niet dat je mooie gordijnen vernield worden door die vlijmscherpe nageltjes, dan kies je best voor raamdecoratie die gemaakt is van wat steviger materiaal. Jaloezieën, lamellen of shutters zijn een prima alternatief!

Gordijnen zijn mooi en bovendien erg gezellig, maar wie een kat in huis heeft weet dat deze beestjes graag op ontdekking gaan en liefst van al grote hoogtes opzoeken. Je wapperende gordijnen vormen een uitdagende klimmuur en voor je het goed en wel beseft hangt je geliefde kat erin.

Katproof raamdecoratie

Wil je het kat-in-de-gordijnen-scenario liever vermijden, dan kies je beter een alternatieve vorm van raamdecoratie. Ga voor jaloezieën, lamellen of shutters van stevige materialen die bestand zijn tegen scherpe kattenklauwen. Hou er bij je keuze ook rekening mee dat katten graag naar buiten kijken. Kies dus iets dat je makkelijk kunt openzetten.

De opties

Jaloezieën zijn in verschillende stevige materialen verkrijgbaar en daardoor erg duurzaam. Je kunt ze optrekken tot op de hoogte die je wenst en dankzij de horizontale lamellen kies je zelf hoeveel licht je binnenlaat.

Met een kat in huis kun je ook opteren voor shutters die je voor je ramen plaatst. Ook hier bepaal je zelf de hoeveelheid licht en de inkijk door met de lamellen te spelen. Je kunt ze echter niet optrekken zoals bij jaloezieën.

Ben je bang voor de hoeveelheid stof die achterblijft op de jaloezieën of shutters, dan zijn verticale lamellen misschien een betere optie. Ga voor een kunststof variant die bestand is tegen kattenklauwen én je makkelijk kunt schoonmaken.

Opgepast: jaloezieën of lamellen bedien je vaak met touwtjes. Katten vinden dit heerlijk om mee te spelen, maar kunnen er ook in verstrikt raken. Kies liever voor een elektrische bediening.

Toch liever gordijnen?

Blijf je toch eerder fan van de traditionele gordijnen, hou dan zeker rekening met deze tips.

kies geen gordijnen die tot op de grond komen, maar liever tot net aan de vensterbank

kies een dikke stof , eventueel met een voering, die goed bestand is tegen slijtage of scheuren

, eventueel met een voering, die goed bestand is tegen slijtage of scheuren ga voor een stof die makkelijk te onderhouden is, liefst eentje die je zelf in de wasmachine mag stoppen

mag stoppen vermijd lichte kleuren, daarop zie je alle haren en vuil die je kat achterlaat



Hangt je kat toch in de gordijnen? Zorg dan voor voldoende alternatieve klim- en krabmogelijkheden zoals een krabpaal of planken tegen de muur waarop je kat kan klimmen. Op die manier blijft je kat bezig en wordt je raamdecoratie een stuk minder aantrekkelijk.

