Energie sparen door een juiste wasroutine

Kleding wassen en drogen verbruikt veel energie. In deze dure tijden is het nuttig om je wasroutine kritisch te bekijken. Wij geven je alvast enkele tips waarmee je energie kunt besparen.

Is wassen echt nodig?

Deze vraag zou je je beter wat meer stellen. Al te vaak gooien we onze kleren uit gewoonte in de wasmachine, ook al zijn ze nog niet écht vuil. Een klein vlekje kun je ook makkelijk plaatselijk verwijderen en veel van onze kleding kan er weer tegen als we ze een nachtje laten luchten.

Wist je dat je geurtjes uit je kleding krijgt zonder ze te wassen?

Kies wollen kleding

Ken jij de voordelen van wollen kleding? Het houdt je warm in de winter en fris in de zomer. Nog een voordeel is dat je wol helemaal niet zo vaak hoeft te wassen. Het is van nature vuilafstotend en het neutraliseert geurtjes. Even buiten luchten is vaak voldoende, liefst ‘s nachts of in de vroege ochtend. Dauw en mist kunnen namelijk wonderen doen. Ook je wollen kleding in de badkamer hangen terwijl je doucht is een goed idee. De vochtige lucht helpt de wol reinigen.

Koop kleding in dezelfde tinten

Moet je dan toch een wasmachine laten draaien, ga dan voor een volle. Dat is het makkelijkst als je veel onderhoudsvriendelijke kleding hebt, liefst in dezelfde kleurtinten. Heb je echter kleding van delicate stoffen of in speciale kleuren, dan zul je deze apart moeten wassen. In de praktijk eindig je dan vaak met een handjevol kleding in de wasmachine en dat is niet gunstig voor je energierekening.

Wasroutine: kies het juiste wasprogramma

Zit je machine vol, kies dan een eco programma op je toestel. Dit duurt langer, maar verbruikt minder energie. Laat je was ook voldoende zwieren. Het klinkt misschien alsof dit veel energie kost, maar op die manier zijn je kleren al een stuk droger.

Droog je kleding op de juiste plek

Als je energie wilt besparen, laat de droogtrommel voor wat het is en hang je kleding op een droogrekje. Nu de energieprijzen hoog zijn, verwarm je waarschijnlijk niet elke ruimte in huis. Zet het rekje in een kamer die je gebruikt en je hoe dan ook verwarmt. Vergeet echter niet voldoende te ventileren. Vochtige kleding zorgt er namelijk voor dat de luchtvochtigheid in de kamer behoorlijk de hoogte in gaat.

Meer over je wasroutine:

