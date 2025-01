Het is volop het seizoen van de wollen truien! Maar hoe ga je aan de slag om je wollen trui te wassen, drogen en verzorgen? Ontdek hieronder onze tips!

Bekijk het waslabel op voorhand. Nog voor je de trui effectief aankoopt, is het handig om te zien van welk materiaal het kledingstuk is gemaakt en hoe het gewassen mag worden. Is het wol, kasjmier, merinowol of mohair? Hoe warm mag hij gewassen worden en hoe vooral niet?

1. Wollen trui wassen

Meestal kun je wollen truien met de hand wassen. Kijk even op het wasvoorschrift op je kleren.

Je kunt heel makkelijk een handwas doen in je badkuip. Vul het bad met een bodem licht lauw water en voeg er een beetje wasmiddel aan toe voor delicate stoffen.

Draai de trui binnenstebuiten, dompel hem onder in het water en laat tien minuutjes weken.

Spoel goed uit en druk zachtjes het water uit je trui. Wring een wollen trui nooit uit als een dweil, hang hem ook nooit te drogen op een kleerhanger. Wol rekt namelijk heel snel uit.

Bijna elke wasmachine heeft tegenwoordig een gamma aan wasprogramma’s, waaronder wol of fijne stoffen. Kies een van deze programma’s om gekrompen truien en pluisjes te voorkomen. Het voordeel van deze programma’s is dat je was vrij koud en kort wordt gewassen. Het centrifugeren is er zelfs zo op ingesteld dat hij je truien wiegt in plaats van door elkaar schudt.

2. Wollen trui drogen

Na het wassen van je wollen trui moet je trui uiteraard de tijd hebben om goed te kunnen drogen. Hang je truien niet op een hanger, want door het gewicht van het water raakt hij uit model. Leg je trui liggend te drogen op een vlakke ondergrond. Voordat je hem laat drogen kun je hem zelfs nog voorzichtig droog rollen tussen een droge handdoek.

Leg je natte wollen trui op een droge, schone handdoek en rol die op als een bonbon. Zo druk je het water er zachtjes uit. Ontrol en leg je trui te drogen op een nieuwe droge, schone handdoek. Breng je trui opnieuw in vorm met je handen.

3. Wol bewaren

Je trui kan na een tijdje wat ‘opwollen’. Verwijder de meeste pluisjes met je handen of met een speciale roller. Wollen truien bewaar je het best in een afgesloten plastic doos. Voeg eventueel een zakje met wat lavendel toe.

