Witte was kraakwit houden? Deze tips helpen

Witte was houden we het liefst ook stralend wit. Niet altijd evident. Soms begint je favoriete hemd of laken er grauw en vaal uit te zien. Om dit te voorkomen, geven we je graag enkele tips!

Van witte was naar kraakwitte was: 7 tips

Vreselijk als je witte was gelig en grijs wordt op den duur. Dat kun je gelukkig verhelpen door een aantal handige trucjes toe te passen.

Gebruik waspoeder. Vloeibaar wasmiddel is namelijk minder efficiënt dan waspoeder. Belangrijk: koop waspoeder dat speciaal gemaakt is voor de witte was. In dat poeder zitten bestanddelen die je was bleken. Die zitten niet in waspoeder voor gekleurde was. Voeg een eetlepel bicarbonaat toe aan je wasmiddel, het staat bekend als een bleekmiddel. Stop je witte items nooit samen met een andere kleur in je wasmachine. Het risico op verkleuren is groot! Als je witte was te lang in de zon hangt, kan hij geel worden. Haal je was dus zo snel mogelijk binnen als je merkt dat hij droog is. Keer je kleding altijd binnenstebuiten voor je ze in de wasmachine stopt. Zo hou je de kledingstukken langer mooi. Laat de was weken in een bad met kokend water. Voeg hier wat schoonmaakazijn aan toe. Dat maakt het wit weer écht wit en laat vlekken verdwijnen. Ossengalzeep helpt uitstekend tegen gele (zweet)vlekken op witte T-shirts.

