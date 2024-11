Vloeibaar wasmiddel, waspoeder of waspods: wat is beter?

De tijd dat we enkel een blok zeep gebruikten om onze was te doen, is al láng vervlogen. Tegenwoordig vinden we tientallen merken van vloeibaar wasmiddel, waspoeder en sinds enkele jaren ook waspods in de supermarkt. Maar welk product is eigenlijk het beste?

Vloeibaar wasmiddel of waspoeder?

Met de ruime keuze aan wasmiddelen is het logisch dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. We sommen hieronder de voor- en nadelen van elk product op:

1. Vloeibaar wasmiddel: voor- en nadelen

Voordelen

Duurder per wasbeurt dan waspoeder, maar goedkoper dan waspods.

Handig om gericht vlekken te verwijderen of om vlekken voor te behandelen.

Verwijdert effectief olie- of vetvlekken.

De meeste producten hebben een heerlijke geur die lang blijft.

Lost beter op.

Behoudt langer de kleuren van je kleding.

Nadelen

Je gebruikt vaak te veel, waardoor je geld verspilt en resten achterlaat op je kleding en in de wasmachine.

De plastic verpakking is niet goed voor het milieu.

Sommige actieve stoffen werken niet lang omdat ze gemengd zijn met water.

2. Waspoeder: voor- en nadelen

Voordelen

Kost het minste per wasbeurt.

Verpakking bestaat meestal uit karton en dat is milieuvriendelijker.

Werkt beter bij hard water.

Er kunnen ingrediënten aan worden toegevoegd die goed werken tegen buitenvlekken, zoals van gras of modder.

Beter voor witte was.

Nadelen

Zorgt voor meer wrijving waardoor de vezels van je kleding sneller slijten.

Grote, zware verpakking die moeilijk op te bergen is.

De doos kan vochtig worden waardoor je waspoeder gaat klonteren.

Lost niet helemaal op in koud water waardoor er resten kunnen achterblijven op kleding en in je wasmachine.

Moeilijker om vlekken voor te behandelen.

3. Waspods: voor- en nadelen

Voordelen

Makkelijk in gebruik.

Ze vragen niet veel opbergruimte.

Je kunt niet te veel gebruiken.

Langer houdbaar dan vloeibaar wasmiddel.

Op de doos zit vaak een kinderslot.

Nadelen

Kost het meeste per wasbeurt.

Bij een grotere lading of erg vuile was heb je twee pods nodig, wat de kost aanzienlijk verhoogt.

Je kunt ze niet gebruiken om vlekken voor te behandelen.

Groot vergiftigingsgevaar voor kinderen en huisdieren.

De doos is meestal niet recycleerbaar.

Kies je nu beter vloeibaar wasmiddel of waspoeder?

Helaas bestaat er geen juist of fout antwoord op deze vraag. Ieder product heeft namelijk zijn voor- en nadelen. Zo zijn waspods duurder in gebruik, maar wel handig voor wie geen zin heeft om de hoeveelheid wasmiddel af te meten. En als je veel gekleurde was hebt, gebruik je beter vloeibaar wasmiddel om de kleuren beter te behouden. Was je vaak op een hogere temperatuur en wil je langer toekomen met je product, dan kies je best voor waspoeder. Je kunt natuurlijk ook de drie producten met elkaar afwisselen!

