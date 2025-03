Grijze krassen op je borden verwijderen: zo doe je dat!

Heb je ook al van die vieze grijze krasjes op je borden opgemerkt? Niet zo erg natuurlijk, maar heel erg mooi ziet het er niet uit. Gelukkig is het niet moeilijk om ze te verwijderen.

Grijze krassen op je bord?

Je borden zijn niet vuil of ineens onbruikbaar geworden door de grijze krassen, maar het presenteert gewoon niet mooi. Vaak zijn de strepen het gevolg van krassen met je mes of vork als je aan het eten bent, of als je borden in de vaatwasmachine staan. Gelukkig is het bord zelf niet beschadigd, maar blijven de krassen beperkt tot het glazuur. Dat betekent dat je ze makkelijk kunt verwijderen.

1. Met baking soda

Heb je baking soda in huis? Perfect! Het enige dat je moet doen is een beetje water aan de baking soda toevoegen tot je een papje hebt. Doe een beetje van het papje op een doek en wrijf ermee over het bord. Je zult zien dat de grijze krassen verdwijnen en je bord er weer helemaal schoon uitziet. Makkelijk!

2. Met tandpasta

Een ander doeltreffend middeltje is tandpasta. Let op, je hebt hiervoor een originele tandpasta nodig die je tanden witter maakt. Ecologische varianten werken helaas niet even goed. Neem een beetje tandpasta en smeer het uit over het bord. Schrob goed met een afwasborstel en een beetje warm water. Spoel na en was het bord af zoals je het gewoon bent of stop het in de vaatwasmachine. Je bord blinkt als nooit tevoren!

Creatief aan de slag

Vertoont je servies vlekken die je niet meer weg krijgt, ga er dan creatief mee aan de slag. Hier tonen we je hoe!

Bronnen: ekotipset.se, kookfans.nl

Nog handige tips voor jou:

