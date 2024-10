Je vaatwasser inladen: 7 praktische tips voor glanzende vaat

Komen jouw borden en glazen nog even vuil uit de vaatwasser? Dan laad je hem misschien wel fout in. Er is wel degelijk een ‘juiste’ manier om dat knappe stukje technologie te gebruiken. Je vaatwasser inladen was nog nooit zo makkelijk!

De vaatwasser inladen in een wip

1. Sorteer

Het heeft geen zin om alles kris kras door elkaar te leggen. Die rekjes in je vaatwasser zijn gemaakt om bepaalde stukken servies in een zekere positie te krijgen om ze optimaal proper te krijgen. Daarom gaan borden bij elkaar en bestek bij bestek. Ook nog eens makkelijk bij het uitladen.

2. Kopjes en glazen bovenaan

Het rek boven is heel wat lager dan beneden, omdat het speciaal bedoeld is voor glazen en kopjes. Sommige machines hebben van die kleine flapjes aan de zijkanten: die zijn niet bedoeld voor bestek, maar voor je mokken. Daaronder in het rek gaan de glazen. Door de schuine hoek kan het water perfect 2 verdiepingen afwas schoonmaken.

3. Grote en kleine borden apart

Beneden is de grootste ruimte in je vaatwasser. Daar staat het bestekbakje en heb je plaats voor je borden. Maar let op, er zijn twee verschillende rekjes. Eentje dat iets meer plek ertussen laat, hier gaan je grote borden, en een waar die plaats kleiner is, voor je kleinere borden. Het is belangrijk dat je die twee apart houdt, zo kan het water overal vlot doorstromen en ben je zeker dat het er proper uitkomt.

4. Stapelen werkt niet

Als je erover nadenkt, is het logisch, maar we doen het toch zo makkelijk. Op die kleine kommetjes een kookpot zetten, is geen slimme keuze. Je kommetjes zullen er nog vuiler uitkomen door de restjes die aan je pot hangen. En je pot zal ook niet bepaald schoner zijn, omdat het water er niet bij raakt. Tenzij je alles achteraf nog eens wil afwassen, vermijd je stapelen dus best.

5. Vaatwasser inladen: niet overladen

Dat ene bordje kan er nog wel ergens bij, toch? Nee, vol is vol. Je vaatwasser is zo verdeeld en ontworpen om een maximum aantal stukken servies schoon te krijgen. Als je dat niet respecteert, komt je vaat er niet schoon uit. Zit je machine vol en heb je nog afwas staan, doe hem dan even met de hand of wacht tot je machine klaar is.

6. Een vaatwas kan niet toveren

Sommige borden en kommen zijn gewoon zo vuil dat je niet kunt verwachten dat ze in een keer proper zijn. Als je plakkerige of opgedroogde restjes hebt, spoel ze dan even af onder de kraan voor je ze in je vaatwasser zet. Écht vuile dingen, zoals een ovenschaal, was je beter gewoon met de hand af. Een vaatwasser kan veel, maar niet alles.

7. Blijf bij je programma

Een vaatwasser heeft heel wat knopjes om andere programma’s in te stellen, maar daar blijf je toch best af. Het normale programma volstaat zeker voor je afwas, of in tijdnood is ook het snelle programma nog oké, maar al de rest is overbodig. De enige knop die je echt nodig hebt is de aan-knop.

Ziezo, vanaf nu nooit meer vuile vaat!

