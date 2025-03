6 keukenspullen die je beter altijd met de hand afwast

Als er iemand fan is van de zaligheid van vaatwassers, dan zijn wij het wel. Hoera voor al die gewonnen tijd! Toch zijn er keukenspullen die we er uit zorg voor het materiaal nooit zouden inladen.

Deze keukenspullen hou je beter uit de vaatwasser

Afhankelijk van het materiaal kan bepaald keukengerei na enkele vaatwasbeurten er snel verkleurd, roest of verwrongen uitzien. Twijfel je? Geef het dan maar snel een handwasje.

1. Houten spatels en lepels

Eigenlijk hoort alle houten keukenmateriaal niet thuis in de vaatwasser. De hitte zorgt er namelijk voor dat het hout dof, kromgetrokken of zelfs versplinterd wordt. Neen, bedankt dus.

2. Zilveren bestek en vintage borden

Heel mooi en volledig terug van weggeweest, zo’n set vintage borden met bijpassend zilveren bestek. Enige nadeel is dat het fragiele goudrandje op de borden en zelfs het sterke zilver een paar rondjes in de vaatwasmachine niet overleven. Reinig oma’s bestek dus ook op grootmoeders wijze!

3. Raspen en vergieten

De vaatwasmachine is dan wel een krachtig apparaat, de kans dat hij zowat alle piepkleine gaatjes van de kaasrasp, knoflookpers of het pastavergiet reinigt, is zo goed als nihil. Stop je het toch in de vaatwasser? Spoel alles dan eerst goed af!

4. Je beste messen

Je favoriete koksmes waarmee je haarfijn alles snijdt, was je beter met de hand af als je ze langer scherp wilt houden. Het is ook gewoon veiliger om meteen het gebruikte mes te reinigen en veilig terug op z’n plek te liggen. Je weet maar nooit!

5. Aluminium en koper

Sommige aluminium keukenspullen mogen dan wel vaatwasbestendig zijn, andere verkleuren in een oogwenk door de hitte. En dat geldt ook voor je koperen spullen!

6. Plastic snijplanken, deksels, bestek

Een plastic dekseltje dat plots niet meer past na een vaatbeurt omdat het opkrult of vervormd is? Keukengerei uit — vooral dun — plastic kan na een rondje afwasmachine er helemaal anders uitzien dan voordien.

