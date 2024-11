Het is bewezen: vroeg je kerstboom zetten, maakt je gelukkig

Volgens een ongeschreven regel mag je de kerstboom pas zetten na Sinterklaas, maar sommigen halen de kerstsfeer al vroeger in huis. En gelijk hebben ze, want wetenschappers hebben bewezen dat vroeg de kerstboom zetten alleen maar voordelen heeft!

Haal die kerstlampjes maar al boven, want vroeg voor kerst decoreren, zou gunstig zijn voor je geluksgevoel. Dat zeggen wetenschappers van The Journal of Environmental Psychology.

Kerstboom zetten is nostalgisch

De reden? Kerstversiering doet je terugdenken aan je onbezorgde kindertijd. En daardoor voel je je ook weer even alsof je geen enkele zorg hebt. Alles wordt ineens een pak minder ingewikkeld met de gezelligheid van Kerstmis in huis. Ook als je iemand dierbaar bent verloren, zou kerstversiering je doen herinneren aan fijne tijden met die persoon en dat geeft je een warm en vertrouwd gevoel.

IJsbreker

Maar dat is nog niet alles. Want die kerstversiering wat vroeger van de zolder halen, heeft ook een invloed op hoe mensen je zien. De twinkelende lichtjes tonen aan dat je een vrolijk, toegankelijk en gezellig persoon bent. Op die manier zou je zomaar eens het ijs kunnen breken als je nieuw in de buurt bent, bijvoorbeeld. En vriendschap is op zijn beurt superbelangrijk voor je geluksgevoel!

Je weet dus wat je te doen staat: haal die kerstboom maar snel in huis. Als de wetenschap het zegt, kunnen wij enkel akkoord gaan!

