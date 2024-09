Goede vraag: hoe krijg je die koffiesmaak uit je thermos?

Een thermosfles of -beker is handig om een lekker warme of net frisse drank mee te nemen. Gebruik je ‘m echter voornamelijk voor koffie, dan blijft er na een tijdje niet alleen een geur, maar ook een smaakje achter. De vraag is: hoe krijg je die koffiesmaak uit je thermos?

Leve koffie, maar …

Een thermos is niet alleen handig tijdens een uitstap of een picknick. We zien ook steeds meer mensen die een thermosbeker meenemen in de auto of op het openbaar vervoer. Handig voor je dagelijks kopje koffie en zoveel beter voor het milieu dan een meeneemkoffie in een kartonnen bekertje.

Maar als je je dagelijks kopje koffie uit je thermos drinkt, dan blijft de geur én de smaak er na een tijdje in hangen. Wil je dan eens gewoon kokend water of thee meenemen, dan is dat niet erg smakelijk. Het is gelukkig niet moeilijk om die koffiesmaak uit je thermos te krijgen.

Koffiesmaak uit je thermos: probeer dit eens

Baking soda

Bicarbonaat of baking soda heeft heel wat toepassingen en kan ook gebruikt worden om de koffiesmaak uit je thermos te krijgen. Vul je fles met heet water en voeg er twee tot drie lepels baking soda aan toe. Laat het geheel minstens een uur trekken en spoel de fles daarna grondig uit.

Natuurazijn of citroensap

Een andere manier om de geur en smaak te verwijderen is door citroensap toe te voegen aan heet water in je thermosfles of -beker. Dat mag je gerust een hele dag of nacht laten staan. In plaats van citroensap kun je ook een eetlepel natuurazijn gebruiken. Maak in beide gevallen erna je fles schoon met een mild afwasmiddel en spoel goed na.

Thermos schoonmaken

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt ook voor je thermosfles. Geur of smaak die achterblijft in je thermos, voorkom je door ‘m telkens goed uit te wassen als je ‘m hebt gebruikt. Gebruik je je thermos enkel voor kokend water, dan is uitspoelen voldoende, maar in het geval van thee, koffie of soep is er meer nodig.

Het makkelijkst is om je thermos in de vaatwasser te stoppen, maar let goed op want niet alle thermosflessen zijn daarvoor geschikt. Bepaalde flessen hebben gelijmde onderdelen die beschadigd raken door de hoge temperaturen in de vaatwasser of de agressieve vaatwastabletten.

Maak je je thermosfles met de hand schoon, gebruik dan een mild afwasmiddel en een speciale flessenborstel zodat je overal goed bij komt. Vergeet ook de dop niet grondig te reinigen en haal eventuele afsluitingen uit de dop om apart schoon te maken. Spoel altijd alles grondig na en laat goed drogen voor je je thermosfles weer opbergt. Laat de thermos open in de kast of lade liggen zodat je zeker geen last krijgt van aanslag of schimmel als gevolg van vocht.

