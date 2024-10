Kreukvrij en efficiënt: dit zijn de beste strijktechnieken

Strijken is niet altijd even leuk, en neemt soms heel wat tijd in beslag. Maar met deze tips strijk je de plooien in je kledij weer glad in een mum van tijd!

En de tips werken echt, geen twijfel mogelijk! Want ze komen van niemand minder dan schoonmaakexperte Christine, poetscoach bij GreenHouse Dienstencheques. Volg je de goede raad? Dan win je er dankzij deze strijktechnieken op z’n minst 20 minuten mee.

Handige strijktechnieken

Let op deze kleine dingen, en strijken wordt misschien zelfs leuk! Of is dat iets té optimistisch van ons?

Dacht je dat je enkel je kleding moet sorteren voor de was? Mis! Ook na het wassen, voor de strijk, is alles goed verdelen een uitstekend idee. Sorteer dan bijvoorbeeld op textielsoort, zodat je kan starten met een lage temperatuur en eindigen op een hoge temperatuur. De toegewezen warmtegraad vind je altijd op het label van je kledingstuk terug.

Benevel droge en gekreukte kledingstukken met wat water in een plantenspuit.

Strijk je kleren altijd eerst met je handen plat voor je met het grote werk begint.

Maak niet te veel bewegingen met het strijkijzer, hierdoor verschuift de stof en krijg je valse plooien.

Een mouwplankje is een handig hebbeding om komaf te maken met moeilijke plooien in een hemd of kleed.

Probeer lichtjes op het strijkijzer te duwen en aan de stof te trekken, zodat er een lichte spanning ontstaat.

Wol en bedrukte kleding strijk je best langs de binnenkant.

Gebruik een persdoek om glimmende stoffen te strijken.

Andere handige tips:

