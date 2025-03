Inktvlekken op je kleding? Zo los je het op

Zie je dat je een inktvlek op je kleding hebt, dan schiet je best meteen in actie. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de vlek volledig weg te krijgen. Maar hoe ga je best te werk?

Inktvlekken verwijderen: onze beste tips

Snel handelen als je een inktvlek ziet, is dus de boodschap. Neem een stuk absorberend papier of een doek en druk het tegen de vlek. Zo neem je al een groot deel van de inkt op voor je een van onderstaande methodes toepast.

1. Ossengalzeep

Een vlekverwijderaar is doorgaans een goede keuze. Ossengalzeep is een goede, maar vooral ook een natuurlijke vlekverwijderaar die je voor de hardnekkigste vlekken kunt inzetten. Hoe je ossengalzeep gebruikt, lees je hier.

Heeft de ossengalzeep niet het gewenste resultaat, dan kun je in de winkel op zoek gaan naar een specifieke vlekverwijderaar voor balpen-, viltstift- en inktvlekken zoals die van HG of Dr. Beckmann.

2. (Karne)melk

Het klinkt misschien vreemd, maar melk of karnemelk is een prima huismiddeltje om inktvlekken te verwijderen. Breng met een doek (karne)melk op de vlek aan – dat mag gerust een serieuze hoeveelheid zijn – en laat het minstens een half uur intrekken. Is het een grote vlek, dan kun je het kledingstuk zelfs in een bakje met (karne)melk laten weken. Was het vervolgens op het normale wasprogramma.

3. Haarspray

Neem een propere doek en leg daarop het kledingstuk met de inktvlek. Bevochtig de vlek voor je aan de slag gaat met de spray. Kies een haarspray op basis van alcohol en spray zorgvuldig op de vlek. Opgelet, test dit altijd eerst even op een klein stukje van je kleding dat minder zichtbaar is. Zo ben je zeker dat de spray je kleren niet beschadigt. Was het kledingstuk nadien zoals aangegeven op het waslabel.

4. Wasbenzine

Ook wasbenzine kan je helpen om inktvlekken uit je kleding te verwijderen. Denk eraan dat dit krachtig spul is! Test het dus altijd eerst op een onopvallend deel van je kledingstuk voor je ermee aan de slag gaat.

Gebruik een propere doek en dep zachtjes een beetje wasbenzine op de vlek. Je doet dit best van buiten naar binnen, zo zorg je ervoor dat de vlek zich niet verder verspreidt. Nadien stop je het kledingstuk gewoon in de wasmachine.

