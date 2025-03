Vetvlekken verwijderen: zo doe je dat!

Iedereen morst weleens: oliespatten tijdens het koken, sauzen die op je kleding terechtkomen of nog erger: op je sofa. Wat is nu eigenlijk de beste manier om vetvlekken weg te krijgen?

Afwasmiddel en talkpoeder

Als je een vetvlek op je kleding hebt, raak je vaak al een heel eind met afwasmiddel. Smeer de vlek goed in en laat het kledingstuk even weken in lauw water. Gooi het daarna in de wasmachine. Hoe warmer je wast, hoe beter. Maar controleer wel even het etiket voor de maximumtemperatuur.

Niet gelukt? Heel vette vlekken hebben vaak nog iets meer nodig. Bedek de vetvlekken met talkpoeder of bloem en laat een kwartiertje rusten. Dit absorbeert al een heel deel van het vet. Een scheutje azijn inwrijven kan ook helpen. Maar kijk daar wel mee uit, zodat je de vlek niet groter maakt. Daarna was je het sowieso ook nog eens in de wasmachine.

Vetvlekken verwijderen: snel zijn is de boodschap!

Je zetel past helaas niet in je wasmachine, maar dat wil niet zeggen dat je de vetvlekken onmogelijk kunt verwijderen. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter:

Doe afwasmiddel op de vlek, laat goed intrekken.

Probeer met heet water de zeep eruit te wrijven.

Is het een hardnekkige vlek? Druppel wasmiddel op de vetvlek en wrijf zachtjes met een borsteltje.

Wrijf schoon met een propere doek en laat opdrogen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Extra tip: leg er een vel keukenpapier op. Dat absorbeert het vocht en zo droogt de vlek sneller.

Voor grote en/of oude vlekken gebruik je best wasbenzine. Dat is een ontvettend wasmiddel dat je makkelijk in de supermarkt of bij de drogist vindt.

Meng wat wasbenzine met een kopje heet water en wrijf dat (niet te hard of te lang) op de vlek. Was nadien uit.

Je sofa is weer helemaal klaar voor de volgende date night, inclusief vettige snacks.

Ook met ossengalzeep kom je al een heel eind. Dat is een steengoede en vooral een natuurlijke vlekverwijderaar.

Camera en montage: Jill Verheyden

Meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!