Je schoenen beschermen in de winter doe je zo

Hou je van de winter? Je schoenen alleszins niet. Regen, modder, sneeuw en strooizout zijn niet lief voor je lievelingsschoeisel. Een goede verzorging is dus essentieel. Ontdek hier onze beste tips om je schoenen te beschermen in de winter.

Je favoriete schoenen krijgen het zwaar te verduren tijdens de wintermaanden. Het regent regelmatig, waardoor je schoenen of laarzen vaker nat worden. Met natte schoenen rondlopen is niet alleen oncomfortabel, het kan je schoeisel ook beschadigen. In de winter is er ook kans op sneeuw, maar ook dat is vocht en daar houden je schoenen niet van, tenzij ze goed beschermd zijn.

Je schoenen beschermen in de winter: onze tips

1. Maak ze waterdicht

Vocht is de grootste vijand van je schoenen, dus ze waterdicht maken is heel erg belangrijk als je ze wilt beschermen. Gebruik hiervoor een impregnerende spray. Deze legt een beschermlaag op je schoenen waardoor ze vochtafstotend worden. Reinig eerst je schoenen voor je ze inspuit, dit is belangrijk als je vlekken of eventuele kleurverschillen wilt voorkomen. Spray gelijkmatig over het volledige oppervlak en laat alles goed drogen voor je je schoenen weer aantrekt.

Tip: herhaal regelmatig om ervoor te zorgen dat je schoeisel steeds waterdicht is.

2. Laat ze altijd drogen

Maak je schoenen regelmatig schoon zodat er geen vuil, zout of sneeuw op achterblijft. Zijn ze toch nat geworden? Leg ze dan niet zomaar op de radiator te drogen. Dit kan misschien wel de snelste oplossing zijn, maar dit kan het materiaal beschadigen, zeker als het gaat om leer.

Wat kun je wel doen? Een prop keukenpapier in je schoenen stoppen en ze laten drogen op een plek die goed geventileerd wordt. Vervang het papier regelmatig en spuit je schoenen opnieuw in als ze droog zijn.

Tip: gebruik liever geen krantenpapier. Door het vocht kan de inkt namelijk vlekken achterlaten. In de plaats van keukenpapier kun je ook een schoenspanner gebruiken.

3. Wissel voldoende af

Zeker in de winter is het aan te raden om regelmatig af te wisselen tussen je verschillende schoenen. Hierdoor geef je ze de kans om goed te luchten en volledig te drogen op de momenten dat je ze niet draagt.

4. Gebruik overschoenen

Is het écht nat of vuil buiten in de winter of is er een serieuze laag sneeuw gevallen, dan kun je ervoor kiezen om overschoenen over je schoenen te trekken. Deze beschermen tegen vocht, maar ook tegen vuil.

5. Bewaar je schoenen zorgvuldig

Draag je je schoenen niet, bewaar ze dan op een droge plaats en vermijd te grote temperatuurschommelingen. Schoenspanners gebruiken is altijd een goed idee. Ze zorgen ervoor dat de vorm mooi blijft en dat de tip niet omhoog krult. Wist je dat er ook speciale spanners bestaan voor je laarzen?

Je schoenen organiseren? Zo begin je eraan.

Bronnen: schoenmakerijmario.be, kennel-schmenger.com

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!