Krakende of piepende schoenen? Zo los je het op

Heb jij ook een paar schoenen dat steeds opnieuw een krakend of piepend geluid maakt als je loopt? Vervelend, zeg! Hoe komt het eigenlijk dat sommige schoenen piepen of kraken en wat kun je eraan doen? Dat vertellen wij je graag!

Het probleem aanpakken zonder de oorzaak te kennen, is moeilijk. Daarom is het erg belangrijk om te achterhalen wat het probleem precies is.

Piepende of krakende schoenen?

1. Je schoenen zijn nog nieuw

Zijn je schoenen splinternieuw? Dan kan het zijn dat ze een piepend geluid maken. Het is dus altijd een goed idee om nieuwe schoenen thuis voldoende in te lopen voor je ermee naar buiten trekt. Dat vermindert de kans op gรชnante situaties en heeft nog een bijkomend voordeel: door je schoenen in te lopen, krijg je minder snel blaren. Doen de schoenen pijn? Doe ze dan even uit en loop ze nadien een beetje langer in.

2. Je schoenen zijn vochtig

Zijn je schoenen onlangs nat geworden? Dan kan het zijn dat ze door het vocht dat achterblijft gaan piepen. Gelukkig zijn er heel wat makkelijke oplossingen om jouw piepende schoenen weer helemaal droog te krijgen:

Stop kranten in je schoenen . Kranten nemen namelijk het vocht op uit je schoenen waardoor ze sneller zullen drogen. Maak proppen en stop ze รฉรฉn voor รฉรฉn in je schoen, tot helemaal vooraan in de neus. Laat het krantenpapier een dagje zijn werk doen.

. Kranten nemen namelijk het vocht op uit je schoenen waardoor ze sneller zullen drogen. Maak proppen en stop ze รฉรฉn voor รฉรฉn in je schoen, tot helemaal vooraan in de neus. Laat het krantenpapier een dagje zijn werk doen. Strooi er talkpoeder in. Vaak zit het vocht dat het piepende geluid veroorzaakt tussen de zool van je schoen en de binnenzool. Haal die laatste eruit, strooi een beetje talkpoeder in de schoen en wrijf het goed in. Kun je je zool er niet uithalen? Strooi het poeder dan zoveel mogelijk langs de rand van de zool.

3. De hiel of hak van je schoen zit los

Zit de hiel of de hak van je schoen slechts een beetje los? Dan zul je dat niet meteen voelen, maar het kan wel een vervelend piepend geluid maken. Je kunt proberen de hak opnieuw goed vast te zetten met een beetje secondelijm, maar let op dat je je schoen niet beschadigt. Ben je niet zeker? Breng je schoen dan altijd naar de schoenmaker.

Dat is trouwens altijd een goed idee. Kom je er zelf niet achter waar het probleem zich bevindt of hielpen bovenstaande oplossingen niet? Dan weet je schoenmaker vast raad!

