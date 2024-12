Jeans te strak of te los? Met deze trucjes los je het op!

De perfecte jeans vinden is geen sinecure. Geen wonder dat dit hét kledingstuk is dat we het vaakst terugbrengen of -sturen omdat het toch niet zit zoals we gehoopt hadden. Zit je jeans te strak of te los? Geef het dan niet meteen op. Met deze trucs is dat probleempje zo gefikst.

Zit je jeans te strak?

Is je jeans te strak geworden, ben je wat bijgekomen of heb je ‘m een maatje te klein gekocht? Met deze tips kun je je favoriete jeans wat ‘stretchen’ tot ‘ie weer mooi past.

Uitrekken

Doe wat lauw water in een sprayflacon en spuit je volledige jeans ermee in. Leg de broek nadien op de grond, ga met je voeten onderaan op de zoom staan en trek in alle richtingen aan de broek om ‘m uit te rekken. Niet meteen het gewenste resultaat? Herhaal dit even.

In bad

Een andere manier om je broek wat losser te krijgen, is door ermee in een warm bad te gaan liggen. Let op: het water mag warm zijn, maar niet heet. Het warme water zorgt ervoor dat de vezels gaan rekken. Trek en stretch dus gerust wat terwijl je in bad zit. Dit is niet meteen de eenvoudigste oplossing, maar het werkt wel. Na je bad trek je je jeans uit en laat je ‘m aan de lucht drogen. Stop je broek zeker niet in de droogkast, dat doet je broek namelijk krimpen.

Inzetstukje

Ben je handig met naald en draad? Dan kun je ervoor kiezen om de naden bovenaan los te maken en er een extra stukje jeans in te zetten.

Zit je jeans te los?

Soms gebeurt het dat een jeans na een tijdje dragen wat losser valt en dus niet meer mooi aansluit. De broek wat laten ‘krimpen’ om ‘m weer te laten passen is absoluut niet moeilijk.

Warm wassen

Bestaat je broek voor het grootste deel uit katoen zonder stretch? Dan was je ze gewoon op het warmste programma van je machine. Let op: draai steeds je jeans binnenstebuiten en gebruik geen wasverzachter.

In de droogkast

Heb je je broek (warm) gewassen? Stop ze dan gewoon in de droogkast, ook op de warmste stand. De hitte zorgt ervoor dat de vezels samentrekken.

Band in de taille

Is het vooral in de taille dat je broek te groot is? Naai dan een stukje elastieken band in de achterkant van je broek zodat die beter aansluit.

Bron: www.whowhatwear.co.uk

Meer tips voor de kleine wasjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!