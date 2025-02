De keuken poetsen: dit zijn onze tips

We zien er soms een beetje tegenop, maar je keuken poetsen hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. Deze tips helpen je om in een handomdraai je favoriete kookplaats om te toveren tot een heerlijk frisse ruimte.

Om het niet te moeilijk te maken, focussen we ons even op de buitenkant van je keuken. Met snelle tred langs je kastjes een kraaknette aanblik creëren? Het was nog nooit zo makkelijk!

1. Het aanrecht

Je aanrecht maak je waarschijnlijk regelmatig schoon. Het is dan ook de plaats waar je alle groenten snijdt of vuile vaat even aan de kant zet. Daarom is het een goed idee om nu echt eens alles weg te halen van je aanrecht. Je microgolfoven, een waterkoker die je maar niet in de kast gezet krijgt of kleine keukenspullen. Maak het oppervlak volledig vrij om goed te kunnen schoonmaken.

Neem een schone vaatdoek of spons.

Kies voor een mengsel van water en soda of afwasmiddel. Zo haal je de vetvlekken van het oppervlak.

Let wel op bij een granieten of natuurstenen oppervlak. Dan moet je een pH-neutraal schoonmaakmiddel kiezen. Gebruik dan zeker en vast geen schoonmaakazijn en verdun allesreinigers.

2. De gootsteen

Snel dat extra streepje shine in je gootsteen krijgen?

Zet hem een uur lang onder water met een scheutje allesreiniger of schoonmaakazijn .

. Daarna kun je de gootsteen opblinken met een vloeibaar schuurmiddel.

3. De kraan

Kranen zijn, naast vaatdoeken, toetsenborden en afstandsbedieningen, de meest onhygiënische objecten in huis. Hoe maak je ze schoon?

Haal die oude tandenborstel alvast naar boven, zo kun je makkelijk alle kleine vuilrandjes rond de kraan wegschrobben.

Gebruik heet water en een doek met wat allesreiniger om de kraan eerst even af te nemen. Even vervelend, maar daarna ben je nog zo tevreden met je blinkende kraan!

4. Het fornuis

Natuurlijk maak je de kookplaten van je fornuis best elke keer na het koken schoon, maar als je toch nog oude of moeilijke vlekken hebt, dan kun je steeds soda, afwasmiddel of een ontvettende allesreiniger gebruiken. Let wel op dat je bij een keramische plaat of inductie geen schuurmiddel of schuurspons gebruikt.

5. De afzuigkap

Vervang de filter indien nodig.

Neem je afzuigkap af met een sopje van heet water en afwasmiddel. Heb je een roestvrijstalen afzuigkap? Dan kun je ook schoonmaken met olie!

Wrijf met een stuk keukenpapier een drupje olijf- of zonnebloemolie uit over de kap.

uit over de kap. Wrijf het daarna nog eens extra goed uit met een schoon stukje keukenpapier, anders trek je net meer stof aan.

6. De kastjes in de keuken poetsen

Er is niets dat een stevig sopje met afwasmiddel of allesreiniger niet kan oplossen. Op zich is het poetsen van je keukenkastjes zo gebeurd. Wat wel vervelend kan zijn? De handgreepjes! Focus daar nu eventjes extra op, het is dat extra schrobje zeker waard. Want het krioelt van de bacteriën.

7. De keukenvloer

Kies liefst voor een microvezeldweil én heet water. Is je vloer echt vettig of plakkerig? Dan kun je ook kiezen voor een ontvettend schoonmaakmiddel. Let ook extra op de hoekjes en kantjes aan de onderkant van je kasten. Je keuken poetsen gebeurt best zo grondig mogelijk.

Bron: Het Grote Poetsboek – Diet Groothuis

