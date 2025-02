10 manieren om afwasmiddel te gebruiken

Wist je dat je met afwasmiddel echt veel meer kunt dan alleen maar afwassen? Voeg nog wat zuiveringszout en azijn toe aan je schoonmaakkastje en je hebt een paar heel goedkope wondermiddeltjes om je huis te doen blinken. Met deze tien tips krijg je alles spic en span!

Afwasmiddel: de redder in nood

1. Vlekken in kleding

Je kunt voor vlekken een speciaal product kopen, maar met afwasmiddel krijg je de vlekken er ook vaak uit. Denk aan die hardnekkige vetvlekken, want afwasmiddel stoot namelijk het vet af. Hoe ga je te werk? Breng een klein beetje aan op de vlek en wrijf het goed in. Laat het vervolgens even intrekken en spoel uit. Je kunt dit op bijna elk kledingstuk toepassen en op elke stof, omdat afwasmiddel geen hardnekkige werking heeft.

2. Keuken- en badkamervloeren

Je tegelvloer in de badkamer of keuken gaat weer prachtig blinken met dit trucje. Je hebt hiervoor alleen een emmer warm water nodig en twee eetlepels afwasmiddel.

3. Onbewerkt hout

Heb je een houten kastje, maar zitten er een paar vlekjes of kringen op? Die kun je met afwasmiddel en een sponsje makkelijk verwijderen. Sop het oppervlak goed in en laat het even intrekken. Neem af met een lauwe doek en verwijder het sop.

4. Zilveren sieraden

Je zilveren sieraden kun je met een theelepel afwasmiddel en een theelepel zuiveringszout goed schoonmaken. Doe het afwasmiddel en het zuiveringszout in een kommetje met heet water en leg je sieraden er zo’n vijf à tien minuten in. Spoel vervolgens de sieraden af en poets ze met een oude tandenborstel schoon. Droog ze af en klaar! Je sieraden zien er weer als nieuw uit!

5. Haarborstels

Als je haarborstel er niet meer zo fris uitziet, kun je hem schoonmaken met afwasmiddel. Doe een paar druppeltjes in een kom met heet water en laat het vervolgens even weken. Alle stylingproducten, zoals haarlak, worden op deze manier opgelost. Spoel de borstel daarna af met koud water en laat hem goed drogen.

6. Handwasjes

Als je niet meteen een wasmachine in je buurt hebt, dan is dit trucje jouw reddende engel! Ook je truien of bloesjes, die niet in de was mogen, kunnen perfect in de handwas met een beetje afwasmiddel.

7. Fruitvliegjes

Fruitvliegjes kunnen heel irritant zijn. Met afwasmiddel en azijn geraak je er vanaf! Vang de de fruitvliegjes met een bakje azijn en drie druppels afwasmiddel. De fruitvliegjes komen op de geur af en … mission accomplished.

8. Tapijtvlekken

Los in een kopje water een eetlepel afwasmiddel op. Dep met een schone doek in het mengsel en vervolgens op de vlek. Doe dit net zo lang, totdat het vuil is opgenomen in de doek. Met een koude spons wrijf je vervolgens op het tapijt. De behandelde plek goed droog maken en… weg is de vlek!

9. Kledingkast

Je kledingkast kan af en toe eens een poetsbeurt gebruiken. Maak eerst je kast volledig leeg. Doe warm water en wat afwasmiddel in een plantenspuit. Spuit de planken van je kast goed in. Vervolgens droog je de planken met een doek en het vuil verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zo liggen je propere kleren ook weer in een schone kleerkast.

10. Olievlekken

Als je een auto hebt, dan moet je af en toe het oliepeil controleren. Maar dat wordt weleens een knoeiboel. Olievlekken verwijder je door de vlek te bedekken met zuiveringszout. Voeg vervolgens hier en daar een aantal druppels afwasmiddel toe. Schuur dan met een borstel of bezem over de vlek en laat het mengsel goed intrekken gedurende een aantal uren. Spoel het mengsel daarna weg en herhaal de behandelingen totdat de plek volledig weg is.

Zo blijft jouw huis spic en span:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!