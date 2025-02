Je wasruimte organiseren: zo begin je eraan

Heb je het geluk om een aparte wasplaats te hebben, dan wil je die natuurlijk zo praktisch mogelijk inrichten. Met deze tips maak je van je eigen wasserette een mooie, maar bovenal praktische ruimte! Je wasruimte organiseren doe je zo!

Ontdek snel onze tips voor het organiseren van je wasruimte!

1. Plaats je toestellen op hoogte

Heb je de ruimte om je wasmachine en droogkast naast elkaar te plaatsen in je wasruimte, dan doe je dat het best op een bepaalde hoogte in plaats van op de vloer. Zo hoef je niet meer door de knieën om je machine te vullen.

Ideaal is het om een kast op maat te laten maken, zodat je de hoogte kunt aanpassen naar jouw wensen. Hou er wel rekening mee dat de warmte goed weg kan, vooral bij een droogtrommel.

Tip: Wist je dat je bij de meeste machines het deurtje kunt verplaatsen van links naar rechts? Draai het deurtje van één van beide toestellen om en je kunt makkelijk je was meteen van de wasmachine in de droogkast steken, mits ze naast elkaar staan.

2. Sorteer je was op voorhand

Staan je toestellen op hoogte? Fantastisch, dan kun je de ruimte eronder gebruiken om je was te sorteren. In aparte wasmanden of in grote lades: je was bevindt zich onmiddellijk op de plaats waar je ‘m nodig hebt. Is de mand of lade vol, dan weet je dat het tijd is om een wasje te draaien. Het sorteerwerk is al gebeurd, wat je op het moment zelf een heleboel tijd bespaart.

3. Voorzie een plek om de was te plooien

Je was plooien en je sokken sorteren: het leven wordt zoveel mooier als je er een handige plek voor hebt. Staan jouw toestellen naast elkaar op de grond? Dan creëer je met een mooie plank die je er net boven monteert de ideale werkruimte.

Tip: Hou je ervan om tijdens het plooiwerk naar je favoriete serie te kijken in de woonkamer? Dan is een mobile laundry station – een mobiele wasplaats, dus – vast iets voor jou. Het enige wat je nodig hebt, is een oud boekenrek, wat tijd en een beetje handigheid.

De planken haal je eruit en vervang je aan beide kanten door houten latjes.

Nu kun je er twee of drie wasmanden in hangen door de handvatten op de latjes te laten rusten.

Een paar wieltjes eronder, en je bent klaar.

De bovenzijde van het rek is ideaal om je was op te plooien of zelfs te strijken.

Wat klaar is, berg je meteen op in een van de manden.

4. Ga voor matching manden

In je wasplaats heb je best veel spullen nodig. In de eerste plaats wasmiddel natuurlijk, maar ook wasverzachter, speciale vlekkenzeep, waszakjes en wasknijpers. Voorzie boven je werkruimte open leggers waar je leuke houten kistjes of manden op kunt zetten. Hierin sorteer je dan al je spullen zodat je alles meteen bij de hand hebt.

Tip: Een open rek ziet er al snel rommelig uit. Ga voor dezelfde manden of kistjes die je naast elkaar plaatst zodat je eenvormigheid en rust creëert.

5. Maak plaats voor een droogrek

Vergeet zeker geen plaats te voorzien in je wasruimte voor een droogrek. Is het mooi weer? Dan hang je de schone was liever buiten, maar ook in de winter vermijden we liever droogrekjes in onze woonkamer. Is de ruimte in je wasplaats beperkt? Kies dan voor een uitschuifbaar systeem dat je aan de muur kunt hangen, boven je werkblad bijvoorbeeld.

6. Wasruimte organiseren én inrichten

We kunnen ons voorstellen dat de wasplaats niet meteen je favoriete plek in huis is. Je wasruimte organiseren én inrichten maakt het meteen een stuk leuker. Denk aan een mooie lamp, leuke of grappige muurstickers, mooie glazen potten waar je je waspoeder in kunt bewaren, labels voor op je (was)manden … Onze Pinterest-pagina is de ideale inspiratiebron!

Tip: Een leuk potje met deksel kan ook dienst doen als vuilnisbakje. Ideaal voor de papieren zakdoek die je nog in de zak van je jeans vindt of het stof dat je uit de pluizenfilter van je droogkast haalt.

Je wasruimte organiseren is in het begin een stevig werkje, maar eens je alles in orde hebt gebracht, is het écht genieten.

