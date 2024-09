Muffe geur in je wasmachine? Dit kun je doen om het te verhelpen

Je mag nog zo’n lavendelfris wasmiddel uitkiezen, een onfrisse wasmachine heeft wel wat extra nodig. Zo verhelp je de muffe geur in je wasmachine en geniet je straks weer van frisse wasjes.

Muffe geur in je wasmachine oplossen

Er bestaat een trucje om de muffe geur uit je wasmachine te krijgen en het is niet eens zo moeilijk:

Laat je machine eens helemaal leeg op 90 graden draaien.

op 90 graden draaien. Veeg na afloop ook de rubberen ring schoon met warm water en afwasmiddel. Je kunt een oude tandenborstel gebruiken om in de lastige plekjes te komen.

Laat de wasmachinedeur een aantal uur openstaan, zodat de trommel volledig opdroogt.

Waarom is zo’n heet programma nodig? Als je vaak wast op 30 of 40 graden, wat de meesten doen, dan blijven bacteriën in het water achter. Pas wanneer je op 90 graden wast, gaan die uit de restjes water die altijd achterblijven in de wasmachine. Doe dit het best na elke 15 wasbeurten, zo blijft je wasgoed heerlijk fris geuren.

Extra tip: voeg bij elke was van 60 of 90 graden een scheutje azijn. Dat beetje azijn helpt om je wasmachine te ontvetten en ontkalken, én zorgt ook voor zachter wasgoed.

Extra tips om je wasmachine fris te houden

1. Controleer en reinig het wasmiddelcompartiment: Het wasmiddelcompartiment kan zich vullen met resten van wasmiddel en schimmel. Haal het eruit (volg de handleiding van je machine) en spoel het goed af met warm water. Als het echt vies is, laat het dan een tijdje in een mengsel van water en azijn weken voordat je het afspoelt.

2. Reinig de filter regelmatig: De filter vangt vuil en resten op, en als deze verstopt raakt, kan dit geurproblemen veroorzaken. Raadpleeg de handleiding van je wasmachine om te zien hoe je de filter kunt verwijderen en schoonmaken. Meestal kun je het gewoon afspoelen onder warm water.

3. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel: Te veel wasmiddel kan zich ophopen en bacteriën en schimmels aantrekken. Volg de instructies op de verpakking van je wasmiddel en gebruik niet meer dan aanbevolen.

4. Droog de wasmachine na gebruik: Zorg ervoor dat je de deur en de lade na elke wasbeurt openlaat, zodat de binnenkant kan drogen en er geen vochtige omgeving ontstaat waar schimmel kan groeien.

5. Voorkom overbelasting: Overbelasting van de wasmachine kan ervoor zorgen dat de kleding niet goed gewassen en gespoeld wordt, wat kan bijdragen aan een muffe geur. Zorg ervoor dat je de machine niet te vol stopt en volg de aanbevolen vulniveaus.

