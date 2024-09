Waar of niet: je kleding binnenstebuiten wassen is beter

Sommigen zweren erbij, anderen vinden het absoluut niet nodig: je kleding binnenstebuiten wassen. Doe jij het?

Als je je kleren in de wasmachine stopt, dan wrijven ze tegen elkaar tijdens de wascyclus. Dat schuren kan ervoor zorgen dat bepaalde kledingstukken sneller verslijten. Met afgesleten randen aan je jeans of witte was die sneller grijs wordt tot gevolg. Je kleding binnenstebuiten wassen is dus een goed idee.

Je kleding binnenstebuiten wassen: de voordelen

1. De kleuren blijven mooier

Heb je net een fleurig zomerkleedje gekocht, dan wil je uiteraard dat de kleuren levendig blijven. Door je kleding binnenstebuiten te wassen vermijd je dat de buitenzijde van je jurkje tegen een ander kledingstuk wrijft. De kans dat de kleuren vervagen, wordt hierdoor een stuk kleiner, waardoor je des te langer kunt genieten van je nieuwe kleedje!

2. Decoratieve elementen zijn beter beschermd

Blinkende pailletten, romantisch borduurwerk of andere mooie versieringen verslijten sneller als je je kleding in de wasmachine wast. Gelukkig kun je deze decoratieve elementen beschermen door de kledingstukken binnenstebuiten in de machine te stoppen.

3. Minder risico op vlekken van je wasmiddel

Het kan gebeuren dat je wasmiddel niet goed oplost tijdens de wascyclus en zeepsporen achterlaat op je kleding. In de meeste gevallen heb je te veel kleren in je machine gestopt. Je hoeft de spullen met zeepvlekken niet opnieuw te wassen. Een keertje spoelen zou voldoende moeten zijn.

Denk er de volgende keer aan om je wasmachine minder vol te stoppen. Je kleding binnenstebuiten wassen is natuurlijk ook een optie. Zo is de kans dat er zeepresten op de buitenkant achterblijven alvast een stuk kleiner.

4. Geurtjes verdwijnen makkelijker

Sportkleding, -beha’s en sokken kunnen een deel zweet(geurtjes) vasthouden. Het laatste wat je wilt, is dat deze kledingstukken na het wassen nog steeds een geurtje hebben. Voorbehandelen is een optie, maar deze stukken binnenstebuiten wassen helpt ook. Op die manier wordt de binnenkant – die in aanraking met je lichaam komt – het best gereinigd.

Tip: Heb je geen tijd of zin om je kleding te wassen of gaat het om een delicate stof? Dan bestaan er gelukkig enkele eenvoudige manieren om onfrisse geurtjes uit kleding te halen zonder ze te wassen.

Alle kleding?

Waarom niet? Maar als je weinig tijd hebt, draai dan zeker je sportkleding, jeans en delicate kleding binnenstebuiten voor je ze in de wasmachine stopt.

Ook binnenstebuiten drogen?

Zeker! Ook in de droogkast verslijten je kleren sneller. Door ze binnenstebuiten in je droger te stoppen wordt de kans op kleurvervaging en pluisvorming alvast een stuk kleiner.

