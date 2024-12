Kleine gaatjes in kleding: hoe komen ze er en kun je ze voorkomen?

Je kent het vast wel, van die kleine gaatjes die plotseling verschijnen in je T-shirt. Geen idee hoe ze er gekomen zijn of wat je kunt doen om ze te herstellen? Lees dan zeker verder.

Ze lijken uit het niets te verschijnen, die kleine vervelende gaatjes in je T-shirt, meestal ter hoogte van je navel. Heb je ook weleens gedacht dat je last had van motten in je kast? Gelukkig zijn vieze beestjes niet de oorzaak van de mysterieuze gaatjes. Motten zijn enkel verlekkerd op wol. Maar hoe komen ze er dan wel?

Hoe ontstaan gaatjes in kleding?

Hoe snel die gaatjes ontstaan, heeft te maken met de kwaliteit van de stof. De meeste shirts worden namelijk van één enkele draad gestikt, waardoor die ook snel kan breken. Daarnaast mag je ook niet vergeten dat katoen een natuurproduct is, en elke katoenplant is anders.

Het is ook mogelijk dat je T-shirt niet enkel van katoen is gemaakt, maar dat er ook andere vezels gebruikt worden. Viscose of lyocell zijn tegenwoordig populair, maar de vezels hiervan blijken gevoeliger voor wrijving, tijdens de wascyclus bijvoorbeeld. Dan is het belangrijk dat je kiest voor een mild wasprogramma in de plaats van eentje voor katoen.

Het valt echter op dat de gaatjes het vaakst ontstaan ter hoogte van je navel. Dat is niet onlogisch, als je bedenkt dat net op die plek het meeste wrijving ontstaat. Als je tegen het aanrecht van de keuken staat, of tegen je bureau. Het is ook de plaats waar je riem zit én waar je je autogordel draagt.

Gaatjes voorkomen

Helemaal voorkomen is helaas erg moeilijk, maar als je kwalitatief betere kleding koopt, dan is de kans op gaatjes een stuk kleiner. Je betaalt daar natuurlijk wat meer voor. Maar als je je T-shirt al na enkele weken moet weggooien omdat het er helemaal versleten uitziet, verlies je nog meer.

Ben je bang dat er gaatjes gaan ontstaan in je shirt, dan kun je op die plek ter bescherming een stukje vlieseline aan de binnenkant strijken. Dat is een materiaal dat de stof verstevigt en je vindt het gewoon in de stoffen- of hobbywinkel.

Ook als er al kleine gaatjes zichtbaar zijn, biedt vlieseline een uitkomst. Maak het gaatje zo klein mogelijk door het samen te persen met je vinger en leg er een stukje vlieseline aan de binnenkant van je shirt op. Fixeer het nu met je strijkijzer. Helemaal weg zijn de gaatjes niet, maar misschien kan je T-shirt zo toch nog even mee?

