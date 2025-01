Een kokendwaterkraan in je keuken. De investering waard?

Het ziet er niet enkel leuk uit, maar is ook bijzonder handig, zo’n speciale kraan waar meteen kokend water uitkomt. Praktisch als je gaat koken, maar ook voor een snel kopje thee. Maar is de kokendwaterkraan wel veilig en kost het niet gigantisch veel energie?

Hoe werkt een kokendwaterkraan?

Een kokendwaterkraan bestaat uit een kraan én een boiler die het water opwarmt en op een constante temperatuur van 100 graden houdt. Hou er rekening mee dat je voor deze boiler dus plaats nodig hebt in je keukenkastje.

Er bestaan verschillende systemen van kokendwaterkranen. Bij de meeste varianten kun je kiezen tussen koud, warm en kokend water. Soms is er ook de optie voor gefilterd water of bruisend water.

Wat zijn de voordelen van een kokend waterkraan?

1. Je bespaart tijd

Hou je van kokkerellen maar ontbreekt het je aan tijd? Dan is een kokendwaterkraan een goede investering. Je hoeft immers niet meer te wachten tot het water op het vuur kookt om je rijst of pasta te garen of een zacht of hardgekookt eitje te maken. Het water komt meteen op de juiste temperatuur uit de kraan. Ook wie graag een kopje thee drinkt, bespaart heel wat tijd met deze kraan. En dan hebben we het nog niet gehad over je vuile vaat met aangekoekte resten schoonspoelen met éxtra warm water. Handig!

2. Je verbruikt minder energie

Het klinkt misschien niet zo, maar een kokendwaterkraan is best zuinig. De meeste modellen beschikken over een reservoir dat goed geïsoleerd is, waardoor het weinig energie kost om het water op temperatuur te houden. Je water koken met een waterkoker of een pannetje op het vuur is minder voordelig.

3. Het is perfect veilig

Maar wat dan met de veiligheid als er kokend water uit de kraan komt? Vast een bezorgdheid als je kinderen in huis hebt rondlopen in huis. Geen zorgen, deze kranen zijn altijd voorzien van een kinderslot en zijn dus een stuk veiliger dan bijvoorbeeld je waterkoker of het pannetje op het vuur. Niet enkel voor kinderen trouwens. Ook voor volwassenen is het prettig dat je niet per ongeluk de kokend water-hendel kunt gebruiken om je handen te wassen.

4. De kokendwaterkraan is stijlvol

Ben je van plan een nieuwe keuken te installeren, dan is zo’n kokendwaterkraan zeker het overwegen waard. Met hun stijlvol design passen ze perfect in elke keuken. Bovendien hoef je geen aparte waterkoker meer op je aanrecht te voorzien. Lekker praktisch!

Waar moet ik op letten bij de aankoop?

Kies een kraan die naast kokend water ook warm water voorziet, door het kokend water te mengen met koud water. Anders heb je daarnaast nog een systeem nodig voor je warme water.

Bekijk op voorhand hoe groot de boiler moet zijn. Het duurt namelijk even voor het water op de juiste temperatuur is. Vergeet niet dat je voldoende ruimte moet hebben in je keukenkast.

Let goed op dat het reservoir van de kraan goed geïsoleerd is zodat het op temperatuur houden van het water niet te veel energie kost.

