Kookpotten schoonmaken: vaarwel hardnekkig vuil

Ongelukje in de keuken met de koekenpan of je waterkoker een beetje te lang verwaarloosd? Kookpotten schoonmaken is een hele klus. Gelukkig bieden deze tips soelaas!

Kookpotten schoonmaken

1. Pan met aangekoekte bodem



Een stoofpan met een verbrande bodem kun je toch nog redden door er een glas azijn langdurig in te laten koken.

met een verbrande bodem kun je toch nog redden door er een glas langdurig in te laten koken. Een braadpan wordt weer glad en netjes als je er op een zacht vuur een handvol grof zeezout in verwarmt. Boen de bodem dan schoon met een stukje papier.

wordt weer glad en netjes als je er op een zacht vuur een handvol in verwarmt. Boen de bodem dan schoon met een stukje papier. Kookpannen van aluminium kun je schoonmaken door ze in te smeren met een mengsel van een beetje olie en een heel klein beetje alcohol . Boen met een doek die je in dat mengsel drenkt en de pannen worden weer als nieuw.

kun je schoonmaken door ze in te smeren met een mengsel van een . Boen met een doek die je in dat mengsel drenkt en de pannen worden weer als nieuw. Een degelijke oude kookpan van gietijzer verzorg je door ze eerst helemaal te laten afkoelen en dan schoon te maken met een stukje fijn schuurpapier om zo alle vetsporen uit te wissen. Snij een ui in tweeΓ«n en smeer de pan in met de snijkanten. Laat zo drogen.

2. Fragiel email

Heb je een nieuwe pan van email, vul ze dan meteen met water met flink veel azijn en zout in. Breng aan de kook en laat weer afkoelen. Spoel na met koud water. Als je de pan zo behandelt, schilfert de email minder makkelijk af.

3. Verbrande melk

Melk zal niet aan de bodem plakken terwijl je ze verhit, als je ze eerst omspoelt met koud water voor je er de melk ingiet.

aan de bodem plakken terwijl je ze verhit, als je ze eerst omspoelt met koud water voor je er de melk ingiet. Is de melk toch aangebrand? Dan vermijd je een zurige geur in je pan door er een handvol aardappelschillen in te leggen met water dat je even laat inkoken.

4. Fondue rescue

Na een fijne kaasfondue-avond wacht je de minder fijne taak om het stel weer schoon te krijgen. Moeilijk is het nochtans niet. Verhit de oven (tot ie heel heet is) en zet het toestel erin. De kaas die op de wanden is achtergebleven, droogt meteen uit en komt makkelijk los.

5. Keukenrobot schoonmaken

Lastig, maar op deze manier lukt het zeker. Vul de mengkom van de keukenrobot half met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe. Sluit de kom af en laat de machine enkele seconde draaien. Spoel goed af en droog de mengkom af.

6. Kalkaanslag in de waterkoker

Een kalklaagje op de bodem van de waterketel? Giet er pure azijn in en breng aan de kook. Veeg daarna ook nog schoon met een vochtige doek waarop je wat grof zout hebt gestrooid.

Bron: Libelle’s handige huishoudgids

