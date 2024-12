Je oven reinigen: handige tips + stappenplan

Wie de oven regelmatig gebruikt, kent het wel: zwarte vlekken op de bakplaat, aangebrande korstjes op de wanden of een vettige ovendeur… Een hele klus om dat schoon te krijgen, zou je denken. Maar met de juiste tips wordt je oven reinigen kinderspel. Met ons stappenplan Γ©n een paar handige tips is ‘ie in geen tijd weer helemaal proper.

Stap voor stap je oven reinigen

Je kunt aan de slag gaan met een speciaal product of enkele huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Gebruik nooit bleekmiddelen of ammoniak!

1. Verwijder alle kruimels

Voor je aan de slag gaat, verwijder je best eerst alle kruimels met een kruimeldief of stofzuiger. Vergeet zeker het randje van de ovendeur niet, aangezien daar heel wat kruimeltjes tussen vallen.

2. Maak een scrub van baking soda

Meng evenveel eetlepels water en baking soda tot je een dik papje krijgt. Smeer het mengsel op korstjes van etensresten en laat minstens een halfuurtje zitten. Wrijf er daarna over met een spons en neem af met een droge doek.

3. Verwijder vet met schijfjes citroen

Haal het rooster en de bakplaat uit je oven en verwarm hem voor op 200Β°C. Zet dan gedurende 10 minuten een ovenvast kommetje met een beetje water, enkele schijfjes citroen en wat extra citroensap in het midden van de oven. Het citroensap zal verdampen, waardoor het vet op de randen van je oven gemakkelijker loskomt.

4. Maak het ovenrooster schoon

Vul een grote bak met heet water en wasmiddel. Roer even door elkaar tot alle wasmiddel is opgenomen. Zet daarna het ovenrooster in de bak en laat minstens 6 uur weken. Spoel het rooster daarna nog even af. Heb je geen grote bak? Het bad of de douchebak kan ook prima dienst doen!

5. Reinig het ovenraam

Om het raampje van de ovendeur te reinigen, kun je ook het papje van water en baking soda gebruiken zoals hierboven beschreven. Schraap er wel eerst het vuil af met een spateltje. Smeer het mengsel over het raam en laat een kwartiertje intrekken. Neem af met een natte doek en wrijf het raam daarna droog. Spray er dan een beetje azijn op, laat opnieuw 15 minuten intrekken en veeg af met een vochtige doek.

Handige tips om je oven schoon te houden

1. Gebruik een ovenmat

Simple comme bonjour, maar toch doen veel mensen het niet: gebruik maken van een ovenmat. Ze zijn bestand tegen hete temperaturen en na gebruik kun je ze gewoon in je afwasmachine te steken. De onderkant van je oven hoef je dus weinig of niet meer te poetsen.

2. Schiet meteen in actie

Wacht geen uren met het poetsen van je oven, want deze handige life hack vlak na gebruik zal je veel werk besparen: plaats een ovenbestendige schaal in je oven met water en citroen erin en verwarm hem gedurende 20 minuten op een hoge temperatuur. Door de verdamping zal er al veel vuil loskomen en wordt dit makkelijker om nadien af te schuren.

3. Vergeet je roosters niet

De verschuifbare roosters in je oven vergeet je snel, terwijl ze eigenlijk makkelijk te reinigen zijn. Ook deze passen in je afwasmachine. Indien ze te groot zijn, kun je ze in een plastic bak laten weken met heet water en afwasmiddel.

Nu je oven schoongemaakt is, kun je opnieuw bakken:

