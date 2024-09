Zelf afwasmiddel maken: zo doe je dat!

Het is je vast wel al eens overkomen: je wilt afwassen en het afwasmiddel is op. Het is al laat, dus naar de supermarkt gaan, is geen optie. Geen paniek! Zelf afwasmiddel maken is behoorlijk eenvoudig.

Dit trucje zal je niet alleen uit de nood helpen, maar het is ook nog eens een ecologisch alternatief. Geen chemische stoffen, geen plastic flessen, alleen maar zuivere materialen.

Het basisrecept om zelf afwasmiddel te maken

Met deze ingrediënten maak je het eenvoudige basisrecept voor afwasmiddel.

Wat heb je nodig?

500 ml kokend water

2 el baking soda (zuiveringszout)

2 el zeepvlokken of geraspte Marseillezeep

Hoe ga je te werk?

Vermeng de zeepvlokken of de geraspte Marseillezeep met het kokende water. Zodra de meeste zeep is opgelost, voeg je het zuiveringszout toe en meng je goed. Roer nog een aantal minuten en laat het mengsel even staan. Na een tijdje zul je zien dat het wat dikker wordt. Mix met de staafmixer tot een gladde massa. Giet je afwasmiddel in een (herbruikbare) fles.

Variëren op het basisrecept

Met dit recept bouwen we verder op het basisrecept en kun je zelf kiezen welke geurtjes je je afwasmiddel geeft.

Wat heb je nodig?

500 ml kokend water

2 el baking soda (zuiveringszout)

2 el zeepvlokken of geraspte Marseillezeep

2 el azijn

2 el etherische olie (tea tree bijvoorbeeld)

Zodra je etherische olie toevoegt aan het recept heb je een extra ‘ontvetter’ zoals azijn nodig.

Hoe ga je te werk?

Vermeng de zeepvlokken of de geraspte Marseillezeep met het kokende water. Zodra de meeste zeep is opgelost, voeg je azijn, het zuiveringszout en de etherische olie toe en meng goed. Roer nog een aantal minuten en laat het mengsel even staan. Na een tijdje zul je zien dat het wat dikker wordt. Mix met de staafmixer tot een gladde massa. Giet je afwasmiddel in een (herbruikbare) fles.

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat dit zelfgemaakte afwasmiddel niet (zo hard) zal schuimen als wanneer je het product uit de winkel gebruikt. Dit doet niets af van de reinigingskracht.

