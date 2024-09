Een keukenhanddoek die goed afdroogt? Zo zorg je ervoor!

Een (keuken)handdoek die z’n ding niet doet, frustrerend is dat. Je hebt ‘m tenslotte gekocht om er jouw lijf of vaat mee te drogen. Maar hoe komt dit, en hoe kun je ervoor zorgen dat je keukenhanddoek goed afdroogt? Gewoon verder lezen en je bent weer een weetje rijker!

Waarom droogt de (keuken)handdoek niet goed af?

Bij aankoop is er een natuurlijk waslaagje op de katoenen vezels van jouw (keuken)handdoek aanwezig, en bovendien gebruiken fabrikanten chemische stoffen die het drogen bemoeilijken. Nieuwe handdoeken zullen dus eerder water afstoten in plaats van absorberen.

Daarnaast kan het ook zijn dat je wasverzachter gebruikt bij een kookwas, en dat is niet zo’n goed idee! Dan komt er ook zo’n laagje op de vezels.

Dé oplossing

Laat de handdoek een nachtje weken in koud water met azijn . Hierdoor zullen de kleuren fixeren, en zal dat natuurlijke waslaagje verdwijnen.

met . Hierdoor zullen de kleuren fixeren, en zal dat natuurlijke waslaagje verdwijnen. Was hem daarna op 60 graden .

hem daarna op . Hang hem ergens op zodat die kan drogen.

Was je (keuken)handdoeken ook nooit met wasverzachter, want dan kun je opnieuw beginnen. Om ervoor te zorgen dat je handdoeken altijd goed zullen afdrogen, voeg je beter bij élke kookwas een scheutje azijn.

Andere factoren die de absorptie beïnvloeden

Naast de tips die we al hebben genoemd, zijn er nog enkele andere factoren die een rol spelen bij hoe goed je (keuken)handdoek afdroogt. Zo is de keuze van het materiaal belangrijk: katoenen handdoeken hebben van nature goede absorberende eigenschappen, maar als ze een mix zijn met synthetische vezels, kan dit de absorptie verminderen. Ook het gewicht van de handdoek, uitgedrukt in grams per square meter (GSM), bepaalt hoe goed de handdoek water opneemt. Een hogere GSM betekent meestal een dikkere en meer absorberende handdoek.

