Dit is waarom een noise cancelling-hoofdtelefoon onmisbaar is

Voor wie regelmatig reist of met het openbaar vervoer naar het werk pendelt, kan een noise cancelling-hoofdtelefoon als muziek in de oren klinken. Want daarmee heb je geen last meer van dat vervelende omgevingsgeluid en geniet je des te meer van je favoriete muziek of film.

Hoe werkt het?

Een noise cancelling-koptelefoon ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als een gewone hoofdtelefoon, maar werkt toch anders. Hij pikt namelijk door middel van een microfoon omgevingsgeluiden op en dempt ze via een antigeluid.

Die slimme techniek zorgt ervoor dat je geen last hebt van het geluid om je heen. Bij sommige koptelefoons kun je zelf bepalen hoeveel van het omgevingsgeluid je nog hoort. Een stuk veiliger als je je in het verkeer begeeft bijvoorbeeld.

Noise cancelling-hoofdtelefoon: wanneer is het nuttig?

1. In de trein of op het vliegtuig

Ben je vaak onderweg? Dan zul je veel plezier beleven aan je noise cancelling-koptelefoon. Een zoemende vliegtuigmotor, een bende uitgelaten tieners op de trein, een huilende baby of die ene mevrouw die het relaas van de dag oorverdovend luid vertelt aan de telefoon … Met de koptelefoon sluit je je een beetje af van de buitenwereld. Heerlijk om rustig uit het raam te staren of weg te dromen bij een rustig muziekje.

2. Concentreren op het werk

We zijn het niet meer gewoon, zo’n druk bureau vol collega’s. Erger je je aan dat getik op het toetsenbord of kun je je niet concentreren door het telefoongesprek van je buurman? Je noise cancelling-hoofdtelefoon brengt ook hier soelaas. Zo kun je je volledig afsluiten en je concentreren zonder het geluidsniveau van je muziek steeds te moeten verhogen. Je oren zullen je dankbaar zijn! Werk je liever geconcentreerd zonder muziek? Ook dat is mogelijk.

Tip: de hoofdtelefoon werkt ook prima als je veel online vergadert of als je eens een uurtje op café of in het treinstation wilt werken.

3. Muziek luisteren of film kijken

Hou je van een rustig avondje muziek luisteren of naar een film of serie kijken? Ook dan zul je blij zijn met deze hoofdtelefoon die omgevingsgeluid dempt. De kwaliteit van de klank en muziek is niet alleen subliem, je kunt genieten van je favoriete songs zonder dat je bang moet zijn om gehoorschade op te lopen. Net omdat je geen last hebt van omgevingsgeluiden, kun je je honderd procent concentreren op elke noot.

Noise-cancelling hoofdtelefoon: onze aanraders

ArtSound Brainwave07 ArtSound Brainwave07 € 99,99 – ArtSound Ben je op zoek naar een verbluffende klankkwaliteit en gebruiksgemak, dan zit je goed met deze stijlvolle Brainwave07 hoofdtelefoon met actieve noise cancelling van het Belgische merk ArtSound. Mag het geluid toch binnenkomen? Dan zit je in slechts één klik in conversatiemodus. Handig! Shop hier

Sony WH-1000XM4 Sony WH-1000XM4 € 239 – Coolblue Deze slimme noise cancelling hoofdtelefoon pauzeert de muziek automatisch wanneer je een gesprek start of wanneer je hem afzet. Bovendien koppel ‘m eenvoudig aan 2 apparaten tegelijk. Super! Shop hier

Bose QuietComfort Bose QuietComfort € 399,95 – Bose Iconische noise cancelling hoofdtelefoon met windblock techniek én een comfortabele pasvorm. Kies voor de Aware Mode als je bewust wilt zijn van je omgeving of een gesprek wilt voeren. Shop hier

