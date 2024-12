Rode wijn gemorst? Zo verwijder je de vlekken!

Een ongelukje is snel gebeurd. Even een bruuske beweging aan je prachtig gedekte tafel en hup, daar gaat je glas rode wijn. Niet getreurd, ook vlekken van rode wijn kun je verwijderen!

Rode wijn gemorst op je tafellaken of kleding

Wanneer je rode wijn hebt gemorst, is de eerste stap de wijn zoveel mogelijk opdeppen. Wrijf er in geen geval over, maar dep voorzichtig tot alle wijn is opgenomen. Wanneer je gaat wrijven, zal de vlek groter worden, en dat willen we natuurlijk niet. Daarna kun je beginnen met de vlekken rode wijn te verwijderen.

Wat heb je nodig?

Keukenpapier of microvezeldoek

Zout

Koud water (liefst bruiswater)

Warm water

Wasmiddel

Zo ga je te werk:

Dep eerst met wat keukenpapier de wijnvlek ‘droog’.

Besprenkel daarna het koud (bruis)water over de vlek.

over de vlek. Bestrooi de vlek dan met zout en laat dit een tijdje intrekken.

en laat dit een tijdje intrekken. Verwijder het zout en dep opnieuw op.

Meng nu twee kopjes warm water met een theelepeltje wasmiddel en laat de vlek vervolgens weken.

Laat het geheel drogen en herhaal het proces indien nodig.

Merk je pas de volgende ochtend dat er een rode wijnvlek op je tafellinnen zit?

Meng dan één theelepel afwasmiddel met twee kopjes koud water.

Gebruik een microvezeldoek om dit mengsel op de vlek te deppen .

. Neem keukenpapier of een schone droge doek en dep de vlek tot ze verdwenen is.

Spoel af met heet water en laat drogen aan de lucht.

Meer handige tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!