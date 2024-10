Schimmel in textiel? Zo krijg je de vlekjes uit je kleding

Is het jou ook al overkomen, zo van die donkere schimmelplekjes op je kledij? Schimmel op textiel kan ontstaan als je kledij niet helemaal droog inpakt, bij de kledingwissel na een seizoen bijvoorbeeld, of als je natte sportkledij te lang in je tas laat zitten. Wees gerust: je hoeft die kleren níét meteen weg te gooien.

Schimmel verwijderen in de wasmachine

Schimmel op textiel ziet er niet enkel vies uit, het is ook best ongezond. Als je deze donkere vlekjes ziet, kun je die kledij dus het best zo snel mogelijk wassen. Zoals met veel vlekken is het de kunst om meteen te handelen. Je kunt eerst proberen om het kledingstuk gewoon in de wasmachine te stoppen, het liefst op een zo hoog mogelijke temperatuur. Opgelet: lees altijd goed het waslabel. Je wilt immers niet dat je truitje nadien zo erg gekrompen is dat je het niet meer kunt dragen.

Tip: behandel de vlek eventueel voor met ossengalzeep. Zitten de vlekken op een stevig kledingstuk van jeans of katoen, probeer de schimmelvlekjes dan zachtjes weg te schrobben met een oude tandenborstel.

Schimmel verwijderen met azijn

Het gebruik van azijn heeft heel wat voordelen. Het maakt je kleding zacht, houdt de kleuren mooi, pakt vieze geurtjes aan en werkt bovendien prima als vlekkenverwijderaar, ook voor schimmel op textiel. Heb je kleding met schimmelvlekken, stop ze dan in een emmer gevuld met de helft water en de helft azijn. Laat dit enkele uren trekken en stop je kleding nadien in de wasmachine op hoge temperatuur.

Tip: je kunt ook een deel water en een deel azijn in een sprayflacon gieten. Dit middeltje mag je rechtstreeks op de schimmelvlekken spuiten en even laten intrekken. Schrob de vlekken eventueel voorzichtig weg met een zachte, oude tandenborstel.

Schimmel verwijderen met bleekmiddel

Voor donkere schimmelvlekjes op witte kledingstukken kun je bleekmiddel gebruiken. Test wel eerst een klein beetje bleekmiddel op een onopvallend stukje van je kledingstuk. Nadien kun je het in de wasmachine stoppen en wat bleekmiddel toevoegen. Was het kledingstuk op de normale manier.

Bronnen: libelle.nl, homify.nl

Meer tips om vlekken te verwijderen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!