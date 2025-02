Schimmel op hout? Onze beste tips om het te voorkomen én te verwijderen

Veel mensen houden van hout in en rond het huis. Als natuurlijk materiaal zorgt het meteen voor warmte en gezelligheid. Helaas is hout ook vatbaar voor schimmel, en die wil je natuurlijk zo snel mogelijk verwijderen. Wij vertellen je hoe én geven je de beste tips om dat in de toekomst te voorkomen.

Hoe ontstaat schimmel op hout?

Er bestaan verschillende soorten houtschimmel. Doorgaans gaat het om zwarte puntjes, een verschijnsels dat blauwschimmel wordt genoemd, maar ook groene aanslag komt regelmatig voor.

Warmte en vocht zijn doorgaans de grootste boosdoeners. Daarom komt schimmelvorming meer voor in vochtige ruimtes, zoals een badkamer of kelder. Ook een gebrek aan ventilatie kan schimmelvorming in de hand werken. Het vocht kan niet weg, waardoor de luchtvochtigheid stijgt. Het hout goed en regelmatig onderhouden is noodzakelijk als je schimmel wilt voorkomen. Onbehandeld hout zal sneller schimmels vertonen en ook hout dat niet regelmatig wordt schoongemaakt, is er vatbaarder voor.

Schimmel verwijderen

Schimmel ziet er niet enkel onfris uit, je wilt ook niet dat die zich verder verspreidt. Daarom is het belangrijk om schimmel van je houten meubels, vloer of balken te verwijderen. Zo pak je het aan:

Om jezelf te beschermen tegen de schimmel kun je het best handschoenen en een masker dragen. Zorg ook steeds voor een goede ventilatie en hou kinderen en dieren uit de buurt.

tegen de schimmel kun je het best handschoenen en een masker dragen. Zorg ook steeds voor een goede ventilatie en hou kinderen en dieren uit de buurt. Begin met het droogborstelen van het hout. Zo verwijder je zichtbare schimmel, maar ga je ook verspreiding tegen.

van het hout. Zo verwijder je zichtbare schimmel, maar ga je ook verspreiding tegen. Nadien reinig je het hout met een mengsel van water en een milde zeep zoals afwasmiddel of azijn . Spoel alles goed na en zorg ervoor dat het hout goed kan drogen.

zoals afwasmiddel . Spoel alles goed na en zorg ervoor dat het hout goed kan drogen. Is alles helemaal droog, dan kun je eventueel een schimmelwerend middel aanbrengen, dat ervoor zorgt dat schimmel geen kans meer heeft.



Geen succes met bovenstaand stappenplan? Dan heb je een zwaardere oplossing nodig en kun je het hout behandelen met bleekmiddel in de plaats van zeep of azijn. Neem hiervoor 1 liter water en voeg 100 milliliter bleekmiddel toe. Breng dat mengsel met een schuurspons aan op het hout. Let wel: bleekmiddel is straf spul, dat bijvoorbeeld de kleur van je hout kan aantasten.

Schimmel op hout voorkomen

Voorkomen is zoals steeds beter dan genezen! Dat kan met deze tips:

Zorg steeds voor voldoende ventilatie. Zet de ramen regelmatig open of plaats ventilatieroosters.

Zet de ramen regelmatig open of plaats ventilatieroosters. Hou de luchtvochtigheid in de gaten. Voorkom condensatie of plaats een luchtontvochtiger in vochtige ruimtes.

in de gaten. Voorkom condensatie of plaats een luchtontvochtiger in vochtige ruimtes. Bescherm je hout. Behandel het hout met een schimmelwerend middel en zorg ervoor dat je het regelmatig schoonmaakt.

je hout. Behandel het hout met een schimmelwerend middel en zorg ervoor dat je het regelmatig schoonmaakt. Controleer je hout regelmatig. Merk je een klein beetje schimmel op, verwijder het dan meteen.

Bronnen: vochtbestrijdingsexpert.be, bosspaint.be, moosefarg.nl, bobex.be

Meer schimmel verwijderen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!