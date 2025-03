Schimmel op de muur verwijderen: zo ga je te werk

Schimmel op de muur is niet alleen geen mooi zicht, het is ook niet goed voor je gezondheid. Je wilt het probleem dus zo snel mogelijk aanpakken. De schimmel zelf verwijderen is niet heel moeilijk, maar ook het onderliggende vochtprobleem verdient je aandacht.

Schimmel ontstaat op een vochtige ondergrond. Is het warm en vochtig in huis en wordt er onvoldoende geventileerd, dan vormt dit de ideale voedingsbodem voor schimmels, onder meer op je muur.

Schimmel op de muur verwijderen

Is de oppervlakte met schimmel niet te groot, dan kun je dit makkelijk zelf aanpakken. Let op dat je dit niet met een droge borstel of spons probeert te verwijderen. De droge deeltjes van de schimmel kunnen zo in de lucht terechtkomen – waardoor je ze inademt – of ergens anders neerkomen. Op die manier verspreid je de schimmel enkel in plaats van deze te verwijderen.

Gebruik dus steeds een natte borstel of spons en draag voor de zekerheid een mondkapje. Het beste effect krijg je met een mengsel van water en soda, zeker als het gaat om een gekleurde muur. Soda is het minst agressief voor je muur en het vriendelijkst voor het milieu. Breng de oplossing aan op de schimmelvlekken en laat even intrekken. Neem daarna je borstel of spons en verwijder de schimmel.

Zijn niet alle vlekken verdwenen of heb je een witte muur? Dan kun je de schimmelvlekken op de muur behandelen met chloorwater. Vergeet niet om je ramen open te zetten zodat de chloordampen naar buiten kunnen.

Is de muur met schimmel behangen, dan hangt het af van de kwaliteit van je behangpapier en van hoe goed het nog vasthangt of je missie slaagt. Probeer ook hier eerst de vlekken te behandelen met de soda-oplossing. Merk je dat je je behang beschadigt of dat de schimmel achter het papier zit, dan zul je het helaas moeten vervangen.

Gaat het om hardnekkige schimmel of een groot oppervlak, dan is de kans groot dat je je muur nadien toch opnieuw moet afwerken met een nieuwe laag verf of behangpapier. In dit geval kun je ook opteren voor een schimmelverwijderaar die je in de speciaalzaak vindt. Let op, want deze middelen zijn vaak bijtend.

Het vochtprobleem aanpakken

Enkel de schimmel verwijderen zonder het onderliggende probleem aan te pakken heeft natuurlijk weinig zin. De plekken komen gegarandeerd terug. Raadpleeg een vakman of expert om te achterhalen hoe je het probleem het best kunt oplossen. Is de oorzaak een slechte ventilatie, dan kan een ventilatierooster- of aangepast systeem het probleem verhelpen. Het kan echter ook om opstijgend vocht gaan en dit vraagt een specifieke behandeling.

Bronnen: water-dicht.be, vocht.be, tipsentricks.be

