Je schoonmaakkast inrichten: zo doe je het!

Voor de meesten onder ons is schoonmaken niet meteen een favoriete bezigheid. Nog vervelender wordt het als je moet zoeken naar je poetsspullen. Een goed georganiseerde kast is alvast een eerste stap in de goede richting. En met onze tips is dat klusje zo geklaard!

Tips voor het inrichten van je schoonmaakkast

1. Sorteer in mandjes

Een tip die niet mag ontbreken als je je schoonmaakkast gaat inrichten: sorteren en labelen. Berg je sponsen en microvezeldoekjes op in mooie mandjes, bakken of dozen. Ook borsteltjes, huishoudhandschoenen, stofzuigerzakken en schoonmaakingrediënten als baking soda passen hier perfect in. Door de manden of dozen te labelen, weet je perfect wat waar hoort.

Je kunt ervoor kiezen om ook flessen met zelfgemaakte of kant-en-klare poetsmiddelen in een bakje te stoppen, maar ook een draaiplateau is hier een praktische keuze. Zo heb je altijd een goed overzicht van wat je in huis hebt en kun je er makkelijk bij. Een alternatief voor de bakjes is een tijdschrifthouder. Hierin passen de meeste flessen en bussen en je kunt ze eenvoudig labelen.

2. Maak een schoonmaakkit

Een echte lifesaver noemen ze dat. Met een schoonmaakkit bedoelen we een mandje waar alles inzit zodat je snel van kamer naar kamer kunt om te poetsen. Iets om af te stoffen, allesreiniger en microvezeldoekjes. Hiermee kom je al een heel eind zonder steeds op en af naar je schoonmaakkast te hollen.

Heb je veel spullen en wil je altijd alles bij de hand hebben? Gebruik dan een schoonmaaktrolley in plaats van een kit.

3. Schoonmaakkast inrichten: safety first!

Heb je kinderen in huis? Bewaar de gevaarlijke producten dan op een hoogte waar ze niet bij kunnen. Sommige producten hebben de vrolijkste kleurtjes en trekken kinderen aan. Het is al vaak vermeld, maar uit gemak staan deze gevaarlijke producten bij veel gezinnen goed bereikbaar, ook voor kinderen. Een ongeluk is snel gebeurd!

4. Speciale kastinrichting loont

Er is tegenwoordig heel wat te koop om je kastinrichting nog praktischer en overzichtelijker te maken. Echte toppers zijn de speciale ophangbeugels om je stofzuigerslang rond te hangen of een reeks klemmetjes die al je borstels op z’n plaats houden. Dit zorgt ervoor dat alles z’n plaats heeft en niets zomaar blijft rondslingeren.

Heb je geen borstelhouder? Dan werken gewone haakjes ook prima. Is het ophanggaatje van je borstelsteel te klein? Steek er dan een colsonbandje of kabelbinder doorheen.

Ook de rest van je huis organiseren?

