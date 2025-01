Je blender schoonmaken? Kinderspel dankzij deze tips!

Een blender is onmisbaar in de keuken als je graag sapjes of smoothies maakt. Het enige nadeel: het is zo’n gedoe om ‘m telkens schoon te maken. Met deze tip wordt het kinderspel!

Blijft jouw blender ook te vaak in de kast staan omdat je er tegenop kijkt om ‘m na gebruik weer schoon te maken? Dat is vanaf nu verleden tijd. Dankzij onze schoonmaaktips geniet je elke dag zorgeloos van een gezond sapje.

Blender schoonmaken: onze tips

1. Wees er snel bij

Een eerste, maar heel erg belangrijke tip: maak je blender meteen na gebruik schoon. Heb je niet de tijd om ‘m meteen af te wassen? Spoel de kan dan even uit met warm water. Het is belangrijk dat de restjes niet aankoeken, want dan krijg je ‘m nadien heel moeilijk proper.

2. In de afwasmachine

Bepaalde blenders mag je gewoon in de vaatwasmachine stoppen. Als je ‘m vaak gebruikt, is dat superhandig. Neem de handleiding van je blender er even bij en check welke onderdelen vaatwasserbestendig zijn. Soms kun je de blender uit elkaar halen en mag je alleen bepaalde onderdelen in de afwasmachine stoppen. De voet die de motor bevat, mag uiteraard nooit in de vaatwasser.

3. Supertip: blenden met afwasmiddel

Mag de kan niet in de vaatwasser, dan hebben wij een handige tip. Doe een druppel van je reguliere afwasmiddel in de kan, vul deze voor driekwart met heet water en zet je blender kort aan. De blender maakt zichzelf helemaal schoon! Even goed naspoelen en de kan is weer proper. Veeg de buitenzijde af met een spons of een doekje. Gebruik nadien een propere keukenhanddoek om de kan zowel aan de binnen- als de buitenkant goed af te drogen en berg je blender in de kast op zonder het deksel. Zo vermijd je nare geurtjes.

Tip: De mesjes was je het best met de hand af. Zo verslijten ze minder snel. Droog de mesjes goed na zodat er geen roestvorming optreedt.

4. Last van witte aanslag?

Je zult merken dat er soms een witte aanslag op je blender achterblijft. Ook dat is gelukkig erg makkelijk te verhelpen. Doe een kopje witte azijn in de blender en voeg een beetje warm water toe. Laat het gerust een nachtje intrekken. De volgende ochtend giet je het uit en spoel je een paar keer goed na. Je blender straalt weer en is klaar voor gebruik.

