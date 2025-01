In deze tijd van het jaar komt onze sjaal weer goed van pas. Strak rond de hals geknoopt en liefst ook nog een stukje over onze mond om het lekker warm te krijgen. Een broeihaard van bacteriën dus, maar toch gooien we ‘m niet vaak in de wasmachine. En dat doe je best wel. Maar hoe vaak dan?

Broeihaard van bacteriën

Je sjaal wassen hoeft niet elke week te gebeuren, maar alleen op het einde van het seizoen voor je ‘m weer opbergt is echt te weinig. Waarom is dat zo?

Als je je sjaal regelmatig voor je gezicht draagt, adem je er ook letterlijk in. Je kunt je voorstellen dat het op die manier al snel een broeihaard voor virussen en bacteriën wordt, zeker als je wat ziekjes bent. Draag je regelmatig make-up of parfum? Dan komen ook hier kleine deeltjes van op je sjaal terecht.

Ook de plaats waar je je sjaal bewaart of achterlaat, is een belangrijke. Is dat aan een overvolle kapstok op het werk of in een restaurant? Of leg je ‘m weleens naast je op de stoel in de trein of op de bus? Ook daar kunnen bacteriën in je sjaal kruipen.

Regelmatig je sjaal wassen

Hoe vaak je je sjaal best wast, hangt af van of je ‘m veel draagt of niet. Maar vijf keer per seizoen is een goed gemiddelde. Zeker wanneer er veel mensen in je omgeving ziek zijn, stop je ‘m best wat vaker in de machine of in een sopje.

Je sjaal wassen: hoe doe je dat?

Een wollen sjaal verdient een andere behandeling dan een katoenen of synthetische variant. In de meeste gevallen vind je een duidelijke wasinstructie op het labeltje dat aan je sjaal hangt. Heb je dat afgeknipt omdat het kriebelde in je nek? Dan vind je hieronder enkele algemene wastips. Twijfel je? Speel dan op zeker en ga voor een handwasje.

1. Katoenen sjaal

Een katoenen sjaal kan best wat aan en mag dus gewoon in de wasmachine op 30 of 40 graden. Omdat de vorm wat kan veranderen, leg je je sjaal best horizontaal op een rekje om te drogen. In principe kan het ook op lage temperatuur in de droogkast, maar meestal is dat niet nodig.

2. Wollen sjaal

Een mooie wollen sjaal stop je best niet in de machine. Was ‘m in een teiltje met lauw water en een beetje mild wasmiddel. Goed spoelen in koud water en nadien drogen door er zachtjes in te knijpen of in een handdoek te rollen. Drogen doe je best op een wasrekje.

3. Fleece sjaal

Een fleece sjaal is erg makkelijk in onderhoud. Stop ‘m in de machine op 30 graden en hij is weer fris. Het voordeel van fleece is dat het zo droog is. Niet in de droogkast dus, maar even op een rekje hangen en je kunt ‘m opnieuw dragen.

4. Zijden sjaal

Zijde is een kwetsbaar stofje, dus was je je sjaal best met de hand. Vul een teiltje met lauw water en voeg een beetje wasmiddel toe speciaal voor zijde of delicate stoffen. Wassen doe je door de sjaal voorzichtig rond te draaien in het sopje, of ermee op en neer te bewegen. Spoel goed en rol de sjaal in een dikke handdoek om het overtollige water te verwijderen. Neem een droge handdoek en leg de sjaal erop om te drogen.

