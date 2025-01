De wasmachine schoonmaken: hoe doe je dat?

Zou jij nog zonder je wasmachine kunnen? Wij in ieder geval niet! Maar hoe vaak moet je de wasmachine schoonmaken om er lang van te kunnen genieten? En hoe doe je dat dan?

Geurtjes in de trommel, vuilresten in de rubberen rand … Dat willen we liever niet! Tijd om onze wasmachine onder handen te nemen!

Geurtjes in de wasmachine? Zo voorkomen!

1. Lage temperaturen, meer resten

Heel wat wasmiddelen maken je kleding perfect schoon bij 30 graden. Dat is beter voor het milieu, je kleding en je portemonnee.

Helaas blijven door het wassen op lage temperaturen er makkelijker wasmiddelresten achter in je wasmachine. Reden te meer dus om je wasmachine regelmatig schoon te maken. Het is ook aan te raden om zeker één keer per maand een was te draaien op 60 graden.

2. Verluchten

Laat de deur van je wasmachine even openstaan zodat alles goed kan opdrogen. Muffe geuren in de trommen? Neen bedankt!

3. Controleer de filter

Je zou het misschien niet verwachten, maar het beetje vuil dat zich verzamelt in de filter kan behoorlijk stinken! Controleer en spoel die dus zeker iedere 6 maanden.

De wasmachine schoonmaken

Haal eerst het zeepbakje uit de machine en maak dat grondig schoon. Plaats het terug en kies dan voor een van deze drie middeltjes.

Opgelet: gebruik natuurlijk niet alle middeltjes tegelijk. Kies voor een optie en zorg dat je geen kleding mee in je wasmachine stopt.

1. Natuurazijn

Neem zeker natuurazijn en niet schoonmaakazijn, daar gaan de rubbers van kapot. Sluit de deur en giet minstens 200 ml natuurazijn in de trommel. Laat een kookprogramma draaien van 90 graden. Na afloop is je wasmachine weer zo goed als nieuw!

2. Soda

Neem een half kopje soda en strooi dat in de trommel. Zet de wasmachine op een programma van 90 graden.

3. Vaatwastablet

Om vetluis (daarom stinken wasmachines vaak) tegen te gaan, kun je ook vaatwastabletten gebruiken. Doe 2 blokjes in het zeepbakje en draai een kookwas op 90 graden. Het afwastablet zal dan de wasmachine van binnen reinigen.

En hoe vaak? Om je wasmachine echt zuiver en schoon te houden wordt toch aangeraden om 1 tot 2 keer per maand je apparaat schoon te maken.

Nog drie pasklare huishoudtips op een rijtje:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!