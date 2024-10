Je smartphone schoonmaken: zo hou je je telefoon bacterievrij

We wassen onze handen enkele keren per dag met water en zeep, maar wist je dat de échte broeihaard voor bacteriën je gsm is? We nemen ‘m overal mee naartoe, zelfs tijdens het eten en een toiletbezoek. Daarom is je smartphone regelmatig schoonmaken zeker in deze tijden een must!

Virussen en bacteriën blijven vaak vrij lang besmettelijk. Daarom is het dus erg belangrijk om voldoende je handen te wassen, maar ook om je smartphone grondig schoon te maken. Zo ga je te werk!

Je smartphone schoonmaken

Was je handen grondig met water en zeep. Heb je een hoesje rond je telefoon, begin dan met het te verwijderen. Schakel je telefoon uit voor je ‘m schoonmaakt. Eerst is het de beurt aan de ingangen voor je lader en je hoofdtelefoon. Daarin stapelt zich namelijk een hoop vuil op. Eens goed blazen in de openingen kan helpen. Blijft er vuil achter, dan kun je een paperclip rechtbuigen en er plakband rond wikkelen met de kleefzijde aan de buitenkant. Hiermee kun je héél voorzichtig de binnenkant schoonmaken. Om je telefoon zelf te reinigen, raden smartphonefabrikanten aan een zacht pluisvrij microvezeldoekje vochtig te maken en een milde zeep te gebruiken. Spray nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op je telefoon en zorg ervoor dat er geen vocht in de openingen komt. Veeg je telefoon na het schoonmaken goed droog met een schoon microvezeldoekje. Desinfecteren is ook mogelijk. Apple geeft op z’n website aan dat je de buitenkant van je iPhone mag schoonvegen met een doekje met 70 procent isopropylalcohol of Clorox-desinfectiedoekjes. Bleekmiddel is uit den boze! Last but not least: vergeet zeker het hoesje van je telefoon niet grondig schoon te maken.

