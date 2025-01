Je laptop schoonmaken: zo doe je dat!

We gebruiken ‘m bijna elke dag, dus onze laptop verdient wel wat extra aandacht. Want geef toe, wanneer heb je ‘m voor het laatst schoongemaakt? Tijd om die kruimels en vettige vingerafdrukken weg te werken. Je laptop schoonmaken doe je zo!

Ook al denk je dat die van jou er nog best oké uitziet, moet je weten dat een laptop gemiddeld meer bacteriën bevat dan een deurklink, of erger nog, dan een wc-bril. In tijden van corona en thuiswerk, waar je misschien wel eens een tussendoortje eet boven je laptop, mag een schoonmaakbeurt van je computer niet in je poetsroutine ontbreken.

Je laptop schoonmaken: de voorbereiding

Zet om te beginnen je laptop uit en trek alle kabels uit. Om het grootste vuil weg te werken start je best met je laptop ondersteboven te houden en zachtjes heen en weer te schudden. Zo verwijder je alvast het grootste deel van de kruimels die tussen de toetsen van je toetsenbord blijven zitten. Neem een licht vochtige doek (opgelet, niet te nat!) en maak nu de buitenkant van je laptop schoon en droog na.

1. Het toetsenbord schoonmaken

Meteen het vuilste stukje van je laptop. We wassen en ontsmetten onze handen nu meer dan ooit, maar toch eet je al eens iets tussendoor, of zit je – vaak onbewust – met je handen aan je gezicht te prutsen. Meteen daarna typen we lustig verder alsof er niets aan de hand is. Het minder zichtbare vuil dat zich nog tussen de toetsen bevindt, krijg je het makkelijkst weg met behulp van een spuitbus met perslucht.

De toetsen zelf maak je schoon met een speciale toetsenbordreiniger, een microvezeldoekje met een klein beetje ontsmettingsalcohol of gewoon een vochtige doek. Voor de moeilijk bereikbare plekjes zoals de hoeken of de ruimte tussen de toetsen, is een wattenstaafje erg handig. Let erop dat je doek of wattenstaafje niet té vochtig zijn, want water beschadigt je computer.

2. Het beeldscherm

Voor je beeldscherm bestaan er ook speciale reinigingssprays, die vaak zelfs een doekje meeleveren. Let op, er is een verschil tussen reinigers voor apparaten en die voor je beeldscherm. Die laatste mogen namelijk geen aceton bevatten. Spuit de inhoud van de spray nooit rechtstreeks op je scherm, maar eerst op je microvezeldoek. Geen speciale spray in huis? Geen nood: met een licht vochtige microvezeldoek kom je ook al een heel eind.

3. De binnenkant

Ook de binnenzijde van je laptop verdient je aandacht. In alle openingen kan zich namelijk stof of ander vuil opstapelen. De eenvoudigste manier om dat schoon te maken is opnieuw je spuitbus met perslucht bovenhalen. Heb je ’t niet in huis, dan kun je ook je haardroger op de laagste koude stand gebruiken om het vuil weg te blazen. Let erop dat je zeker je computer uitschakelt en alle kabels uittrekt voor je eraan begint.

Nog meer schoonmaaktips:

