Een steelstofzuiger kopen? Dit zijn de voor- en nadelen

Heeft je oude stofzuiger de geest gegeven of is het tijd voor een nieuwer model? Steeds meer mensen kiezen voor een steelstofzuiger: geen snoer of zakken meer en erg makkelijk in gebruik. Niets dan voordelen dus, of zijn er ook nadelen?

Voordelen van een steelstofzuiger:

1. Ze hebben geen snoer

Deze stofzuigers hebben geen kabel en werken dus met een batterij. Het is even wennen aan het feit dat je je stofzuiger regelmatig moet opladen, maar de bewegingsvrijheid die je krijgt, maakt alles goed. Je hoeft dus niet steeds van stopcontact te wisselen als je van kamer naar kamer gaat. Dat gaat een stuk sneller!

Handig ook om tussendoor even de kruimels onder de keukentafel vakkundig weg te werken. Maar … vergeet ‘m dus niet regelmatig op te laden!

2. Geen stofzuigerzak meer nodig

Een steelstofzuiger maakt in de plaats van een stofzuigerzak gebruik van een opvangbak die je makkelijk leegmaakt. Die is wel een stuk kleiner dan de traditionele zak, dus je zult ‘m vaker moeten leegmaken.

Een voordeel is ook dat je geen gedoe meer hebt met een verminderde zuigkracht omdat de stofzuigerzak bijna vol is.

3. Makkelijk op te bergen

Dankzij het feit dat ze geen stofzuigerzak hebben, zijn de steelstofzuigers vrij licht en compact. Dat betekent dat je ze makkelijk opbergt. Sommige stofzuigers zien er best leuk uit. Je hoeft ze dus niet noodzakelijk weg te stoppen in de schoonmaakkast! Geef ze gerust een plekje in het zicht waar je makkelijk bij kunt.

4. Ingebouwde kruimeldief

Bepaalde steelstofzuigers beschikken over een ingebouwde kruimeldief. Handig als je snel wat kruimels wilt opzuigen of je de zetel wilt schoonmaken. Ook handig voor in de auto trouwens.

5. Met dweilfunctie

Heb je de vloer grondig gestofzuigd en loop je er met sokken overheen? Dan merk je soms dat ze nog steeds vuil worden. Dat komt omdat je met een stofzuiger niet al het fijne stof wegkrijgt. Wist je dat er ook steelstofzuigers bestaan met dweilfunctie? Dankzij een waterreservoir komt er systematisch een beetje water vrij op een microvezeldoek waardoor je stofzuigt en dweilt tegelijk.

Nadelen van een steelstofzuiger

1. De zuigkracht

Niet elke steelstofzuiger is even krachtig. Als je bijvoorbeeld de korrels van een kattenbak wilt opzuigen met een stofzuiger, zal niet elk exemplaar daar even goed in slagen.

2. Batterijleven

Omdat je zonder snoer aan de slag gaat, zul je veel sneller door het huis gaan. Maar helaas ben je ook gebonden aan een batterij die – hopelijk – telkens helemaal opgeladen is. Niets zo vervelend als een stofzuiger die uitvalt in het midden van de kamer. Wanneer je dus een steelstofzuiger wilt kopen, informeer dan zeker even hoe lang de batterij het kan uithouden.

Bron: electrozine.be

Nog meer stofzuiger weetjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!