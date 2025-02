8 niet-alledaagse toepassingen van olijfolie

In zowat elke keuken is olijfolie te vinden. In de eerste plaats om in te bakken, maar zo’n scheutje olie is ook heerlijk op slaatjes en in tapenades. Wist je dat olijfolie nog veel meer toepassingen heeft, ook buiten de keuken?

1. Laat hout stralen

Houten meubels gaan weer stralen na een opfrisbeurt met olijfolie. Ziet het hout er een beetje dof uit? Dan blink je het gewoon op met wat olijfolie op een doekje. Je kunt de olijfolie ook mengen met citroensap of azijn in een 2-1-verhouding. Het citroensap of de azijn verwijderen het vuil en de olie houdt het hout vochtig.

2. Smeer leer in

Smeer een beetje olijfolie op een oude leren zetel en hij gaat weer glanzen zoals voorheen! Dankzij de olie hou je het leer soepel waardoor het geen scheurtjes zal vertonen. Dit geldt trouwens niet enkel voor meubels, maar ook voor je leren jasje of je schoenen.

3. Maak gietijzeren pannen schoon

Zijn er restjes aangekoekt in je gietijzeren pan? Dan zijn water en zeep vast de eerste dingen waar je aan denkt. Een stevige scrub maken met olijfolie en zout is een beter idee. Het zout verwijdert de etensresten en dankzij de olie krijg je een natuurlijke antikleeflaag. Handig!

4. Verwijder make-up

Het overkwam jou vast ook weleens: ‘s avonds merk je dat je make-upreiniger op is. Een beetje olijfolie op een (herbuikbaar) wattenschijfje doet wonderen! Hou dit een paar seconden op je gezicht en veeg je make-up probleemloos af. Wonderlijk!

Tip als je geen olijfolie in huis hebt: met kokosolie lukt het ook.

5. Maak je rits opnieuw soepel

Hapert de rits aan je jas, handtas of broek? Geen nood, smeer een beetje olijfolie op de rits en het probleem is verholpen.

6. Maak een einde aan piepende deuren

Ook met piepende en krakende deuren maak je met behulp van wat olijfolie zó komaf. Een beetje olie smeren op het piepende scharnier maakt een hemelsbreed verschil. Een simpele truc die zorgt voor rust in huis.

7. Haal de verf van je handen

In een creatieve bui aan het verven geslagen, om dat oude kastje een nieuwe look te geven? Misschien ben je wel tevreden met het resultaat, maar iets minder met de verf die je maar niet van je handen krijgt. Meng wat olijfolie met een beetje zout en je hebt de perfecte scrub waarmee je probleemloos de verfvlekken van je handen krijgt. Was je handen nadien met water en zeep.

8. Verwijder kauwgom

In een kauwgom getrapt? Verschrikkelijk! Heel even (inwendig) vloeken is toegestaan, maar daarna neem je gewoon een keukenpapiertje met wat olijfolie erop. Hiermee veeg je de kleverige kauwgom gewoon van je schoen.

