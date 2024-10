Handig: zo blijft je tapijt steeds mooi liggen

Een tapijt in huis zorgt voor sfeer en warmte, maar niets zo vervelend als een vloerkleed dat steeds wegschuift. Gelukkig zijn er makkelijke oplossingen die ervoor zorgen dat je tapijt steeds mooi blijft liggen.

Heb je een stenen of houten vloer? Dan gebeurt het weleens dat je tapijt wegschuift op deze gladde vloer. Dat is niet enkel vervelend, het kan bovendien gevaarlijk zijn. Je wilt niet dat iemand uitglijdt over je tapijt en zich bezeert.

Ook als je aan het schoonmaken bent, is het handig als je tapijt stevig op zijn plaats blijft liggen als je er met de stofzuiger overheen gaat bijvoorbeeld.

Hiermee blijft je tapijt mooi liggen

Er bestaan speciale antisliptapijten, veelal voor in de kinderkamer, maar de meeste vloerkleden hebben een redelijk gladde onderkant. Gelukkig zijn er eenvoudige en budgetvriendelijke oplossingen die ervoor zorgen dat je tapijt steeds mooi blijft liggen.

1. Antislipmat onder je tapijt

Een antislipmat die je onder je tapijt legt, is een makkelijke oplossing. Zo’n ondermat bestaat in verschillende uitvoeringen en knip je eenvoudig op maat. Het is bovendien niet duur en makkelijk in onderhoud.

Naast de antislipfunctie heeft een ondertapijt nog extra voordelen:

Het voelt nog zachter als je over je tapijt loopt

als je over je tapijt loopt Geen bobbels of omgekrulde hoekjes

Het zorgt voor extra geluidsdemping

Dankzij je ondertapijt blijft je vloerkleed langer mooi en behoudt het zijn vorm omdat het de vezels beter bij elkaar houdt

Een ondertapijt beschermt niet enkel je tapijt, maar ook je vloer



Tip: het onderkleed hoeft niet net even groot te zijn als je tapijt. Het mag gerust vijf tot tien centimeter kleiner zijn, dit heeft geen effect op de werking.

Anti-slip onderlegger Anti-slip onderlegger € 11,50 – Jysk Koop het hier

Ondertapijt met antislipstrip Ondertapijt met antislipstrip € 9,99 – IKEA Koop het hier

2. Speciale antislipstickers of -pads

Naast ondertapijten heb je ook speciale antislipstickers of -pads die je onderaan je vloerkleed bevestigt zodat het niet kan wegglijden.

Antislip tapijthoeken Antislip tapijthoeken € 9,49 – Huis & Comfort Koop het hier

3. Tapijttape

Wist je dat je je tapijt ook aan je vloer kunt vastkleven? Er bestaat namelijk een tapijttape die je nadien probleemloos en zonder sporen achter te laten kunt verwijderen.

Tesa tapijttape verwijderbaar Tesa tapijttape verwijderbaar € 8,29 – Brico Koop het hier

4. Meubels op je tapijt zetten

Tot slot is er nog een heel laagdrempelige en eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat je tapijt niet wegglijdt. Je plaatst er gewoon strategisch je meubels op. Dat is natuurlijk niet in elke situatie en elke ruimte haalbaar, maar indien het kan is het zeker het proberen waard!

