Voedsel invriezen zonder plastic? Dat doe je zo

Velen onder ons hebben een hele keukenlade vol plastic potjes waarin we massaal overschotjes invriezen. Wist je dat voedsel invriezen zonder plastic een stuk duurzamer is? Voor wie graag wat meer plasticvrije oplossingen in de keuken ziet, zetten we deze alternatieven op een rijtje.

Meer invriezen = minder verspilling

Overschotjes invriezen of net een grote pot soep of spaghettisaus maken zodat je de volgende keer snel een maaltijd klaar hebt staan. Onze diepvries is vaak onze redding en dat is geen enkel probleem. Door in te vriezen zorgen we immers voor heel wat minder voedselverspilling!

Wil je nog meer je best doen voor jezelf en Moeder Aarde? Vervang je plastic bakjes dan, want plastic is niet enkel belastend voor het milieu, het is voor onze gezondheid ook niet het beste materiaal om eten in te bewaren. Bepaalde soorten plastic kunnen namelijk schadelijke stoffen lekken.

Moet je nu meteen al je plastic potjes weggooien? Natuurlijk niet. Maar er zijn gelukkig alternatieven die je gaandeweg in je keuken kunt introduceren.

1. Voedsel invriezen zonder plastic: glazen bewaarpotjes

Glazen bewaardozen kunnen heel eenvoudig je plastic potjes vervangen, zolang je erop let dat het glas geschikt is om in te vriezen. Het moet dus wel een zekere dichtheid hebben. Het heeft erg veel voordelen trouwens:

Deze bakjes zijn makkelijk schoon te maken, ze lekken geen schadelijke stoffen, ze nemen geen kleur of geurtjes over en je ziet zo wat erin zit.

Glas is ook ideaal voor wie niet steeds van bakje wil wisselen : de overschotjes gaan in het glazen bewaardoosje, afgekoeld mogen ze de koelkast of diepvries in en nadien warm je het eten in hetzelfde bakje op in de (micro)golfoven.

: de overschotjes gaan in het glazen bewaardoosje, afgekoeld mogen ze de koelkast of diepvries in en nadien warm je het eten in hetzelfde bakje op in de (micro)golfoven. Je kunt ook glazen potten of bokalen recycleren, maar let erop dat het glas stevig genoeg is. Doe de potten nooit helemaal vol, zodat er wat ruimte overblijft onder het deksel.

Enige nadeel: de voorraadpotjes zijn wat zwaarder en kunnen breken.

Tip: check altijd of het deksel mee in de (microgolf)oven mag!

2. Eten invriezen in siliconen zakjes

Zakjes gemaakt van voedselveilige silicone vormen het perfecte, herbruikbare alternatief voor de bekende plastic vrieszakjes. Deze van Stasher zijn lekvrij en verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. De zakjes mogen in de magnetron en de vaatwasmachine. Superhandig!

Tip: gebruik een uitwisbare stift om op de zakjes te schrijven wat erin zit.

3. Roestvrij staal in de diepvriezer

Ook RVS bakjes zijn geschikt om voedsel in te vriezen. Food grade roestvrij staal is één van de veiligste materialen om je eten in te bewaren, ook in de diepvries.

Enig nadeel: RVS is metaal en dit mag helaas niet in de microgolfoven.

Ook leuk: herbruikbare ijsvormen van roestvrij staal

4. Brood invriezen in een katoenen zak

Als je brood wilt invriezen, kies je best voor een katoenen broodzak. Een ongesneden brood blijft uiteraard het langst vers. Ontdooi je je boterhammen graag per stuk, dan kun je ook een gesneden brood in je diepvries stoppen.

Meer tips over brood bewaren lees je hier.

