Was binnen drogen in de winter? Hou hier rekening mee

Heb je geen droogkast in huis? In de zomer is dat hoegenaamd geen probleem. Je was buiten drogen is zoveel fijner. In de koudere wintermaanden hangen de meeste mensen hun was binnen te drogen. Jij ook? Hou dan rekening met volgende tips.

Opgelet voor luchtvochtigheid

Je was buiten drogen in de winter is niet onmogelijk, dat kon je hier al lezen.

Toch zweren de meeste mensen bij hun droogrekje in huis, ook al heeft dat een aantal minder goede gevolgen. Wist je dat je pas gewassen kledij nog zo’n twee tot drie liter water kan bevatten? Je was binnen laten drogen verhoogt de luchtvochtigheid in huis dus aanzienlijk, met in extreme gevallen vochtschade en gezondheidsproblemen tot gevolg. Zover hoeft het natuurlijk niet te komen als je rekening houdt met deze tips.

Je was binnen drogen: enkele tips

1. Kies de juiste plek

Je was binnen laten drogen zorgt bijgevolg voor een minder goede luchtkwaliteit. De plaats waar je je droogrek zet is dus cruciaal. Kies een plek waar het lekker warm is, liefst in de buurt van een raam waar licht en warmte binnenvalt. Vermijd, als het kan, de woon- en slaapkamer. Dat zijn namelijk plekken waar je veel tijd doorbrengt. Heb je een extra kamer, een logeerkamer of bureau? Ideaal!

2. Ventileren: vochtige lucht afvoeren

De ruimte ventileren is belangrijk om het vocht te kunnen afvoeren. Toch wacht je beter tot je kledij droog is voor je een raam openzet. Je was droogt namelijk vlugger in een warme ruimte. Is je was droog? Zet je raam even volledig open. De vochtige lucht gaat op die manier razendsnel naar buiten. Uiteraard gaat er op die manier ook warmte verloren, maar een stuk minder dan wanneer je raam de hele tijd openstaat.

Tip: heb je het gevoel dat de lucht te vochtig is en je was niet meer droogt? Verlucht de ruimte dan snel even tussendoor.

3. Zo droog mogelijk uit de machine

Het spreekt voor zich dat je was best zo droog mogelijk uit de machine komt. Dat doe je door je was na het reguliere programma nog een extra rondje te laten centrifugeren. Hierdoor wordt er nog meer water uit je was gehaald. Je kledij nog een keer goed uitschudden voor je het op het wasrekje hangt helpt ook. Dat is vooral handig bij kleding die niet bestand is tegen een hoog toerental en dus nog redelijk vochtig uit de machine komt.

Wollen kledij verdient wat extra aandacht. Rol je favoriete wollen trui eerst zo strak mogelijk in een droge handdoek om het overtollig vocht eruit te knijpen. Herhaal indien nodig.

4. Gebruik een luchtontvochtiger

Is het vochtig in huis? Dan droogt je was minder snel. Heb je snel last van een hoge luchtvochtigheid in huis en droog je vaak je was binnen? Dan is een luchtontvochtiger zeker het overwegen waard. Er bestaan zelfs types met een specifieke wasdroogfunctie. Kies je dit programma, dan blijft de luchtontvochtiger werken, ook als de ideale luchtvochtigheid is bereikt.

