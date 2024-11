Winterbanden in België: zin of onzin?

Zijn winterbanden in België, met zijn steeds matigere winters, nog nuttig? Of lijkt het toch meer op een commerciële stunt?

Geen sneeuw, geen winterbanden?

Het komt almaar minder voor dat ons land schuilgaat onder een langdurig sneeuwtapijt. Daarom kunnen we ons beginnen afvragen waarom we standaard autobanden moeten vervangen door winterbanden. Een denkfout die blijkbaar velen onder ons maken.

Winters weer= niet altijd sneeuw

Want het nut van winterbanden is slechts gedeeltelijk gekoppeld aan het winterbeeld dat we voor ogen hebben. Winterbanden hebben meer te maken met ‘winterweer’, en daar hebben we in België nog steeds genoeg van.

Wat is winters weer?

Het klassieke Belgische winterweer bestaat merendeels uit regen in combinatie met lagere temperaturen overdag (< 7°). Afgewisseld met koude heldere dagen met temperaturen rond het vriespunt, tot ver daaronder tijdens de nacht.

Winterbanden in België: de voordelen

Winterbanden daarentegen bieden vanwege de speciale samenstelling van het rubber en een aangepast profiel een betere grip op een koud of nat wegdek. Bovendien bieden ze een betere wegligging, meer controle en verminderde kans op aquaplaning.

Zo verhoogt de veiligheid op de weg aanzienlijk. Daarom is het zelfs in landen waar geen wettelijke plicht is om met winterbanden te rijden – zoals in België – de moeite waard om te overwegen in de herfst over te schakelen op winterbanden.

Zomerbanden: de nadelen

Standaard banden verliezen in de winter, op gladde en koude wegen, sneller hun grip. Dit kan tot een gevaarlijk lange remweg leiden. Een voorbeeld: een auto met winterbanden die 80 km/u rijdt, heeft een remweg van 70 meter. Bij dezelfde snelheid zou deze auto op zomerbanden meer dan 110 meter remweg nodig hebben – dat is 40 meter meer dan op winterbanden. Vergelijkbare tests bij temperaturen onder het vriespunt op een natte weg laten soortgelijke voordelen zien voor de auto met winterbanden.

Vooral bij het remmen en het nemen van een bocht komt het verschil in veiligheid tussen een standaard (zomer)band en een winterband tot uiting.

De gevolgen? Langere files en meer ongevallen. We kunnen dus stellen dat standaard banden, ongeacht hun profieldiepte, per definitie ongeschikter zijn voor nat en winters weer.

Kleine meerkost

Over het algemeen is het prijsverschil tussen standaard banden en winterbanden gering. Ook bij de aanschaf van een nieuwe wagen haal je maximaal voordeel uit de optie van winterbanden. Wanneer je bij de aankoop van een nieuwe wagen een set winterbanden aanschaft, dan kom je veilig de winter door gedurende de hele levensduur voor een meerbudget van minder dan 100 EUR/jaar (montagekosten).

Vierseizoensbanden

Er bestaan ook ‘vierseizoensbanden’ (all season). Deze zijn steeds meer in trek. Toch zouden deze tests, die uitgevoerd werden door controle-instanties en verbruikersunies zoals Test-Aankoop, niet dezelfde doeltreffendheid aantonen als de echte winterbanden. Vierseizoensbanden zijn vooral aangeraden voor verplaatsingen het hele jaar door in stedelijke gebieden en minder op wegen die blootgesteld worden aan extreme weersomstandigheden.

En jij? Laat jij elk najaar je banden vervangen door winterbanden?

Met dank aan Mich Vergauwen van VAB.

Ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!