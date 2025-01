Handige vrieskoutips voor je auto

De vrieskou zou weleens heel wat roet in het eten kunnen gooien voor je auto. Je slot is dichtgevroren, je krijgt je wagen niet gestart, … Wat doe je dan? Deze handige vrieskoutips helpen je verder.

Handige vrieskoutips voor een vlotte start

Batterijpech

Bij koude temperaturen loopt de autobatterij sneller leeg. Als je auto dus niet wil starten, dan is dit in veel gevallen de oorzaak. Maar er zijn wel enkele handige tips om batterijpech te voorkomen.

Zet je koplampen een paar seconden aan alvorens je de auto start. Zo maak je de batterij zachtjes โ€˜wakkerโ€™. Werkt de verlichting van je wagen automatisch? Dan gaat dit vanzelf.

Zet ook alle stroomverbruikers (radio, ventilatie, verwarming, โ€ฆ) uit voor je de auto start. Door de vrieskou moet je auto sowieso meer moeite doen om op te starten, dus hij kan alle extra energie gebruiken!

Duw je koppeling in tijdens het starten. Zo verminder je de weerstand voor de starter.

Is de batterij van je auto toch leeg? Gebruik dan liever geen startkabels. Als je startkabels foutief gebruikt, kun je namelijk extra schade veroorzaken aan je wagen. Lees altijd aandachtig de instructies, al schakel je beter een professional of de autohulp in.

Aangevroren ruiten, deuren en sloten voorkomen

Niets lastiger dan โ€™s morgens gehaast naar je werk vertrekken, en dan pas opmerken dat je auto volledig is aangevroren. Daarom kun je de avond ervoor al enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

Heb je een garage? Zet je auto dan โ€™s nachts binnen.

Als je je auto โ€™s nachts buiten laat staan, plaats je best een stevig stuk karton tussen de voorruit en ruitenwissers. Zo vermijd je dat je โ€™s morgens moet krabben. Ook een deken of zeil werken prima. Gebruik liever geen krantenpapier, want dat wordt al snel vochtig en gaat vastplakken aan je raam, wat je moeilijk proper krijgt.

Parkeer je auto niet in handrem, maar in eerste versnelling . Zo vermijd je dat de handrem aanvriest.

De sloten kun je behandelen met vuilafstotende smering (bv. Teflonspray). Spray het product in het slot en steek vervolgens je sleutel een paar keer in het slot.

Leg voor de zekerheid wat warme kleren of dekens in je koffer. Mocht je dan toch in panne staan tijdens de vrieskou, heb je het tenminste warm!

Toch aangevroren? Dit helpt!

Ben je de avond voordien vergeten om je auto te beschermen? Dan kun je deze tips toepassen:

Als het slot dichtgevroren is, kun je er een zakje warm water tegenhouden. Je kunt ook een haardroger gebruiken.

Duw zachtjes tegen de raamomspanning om je vastgevroren deur open te krijgen. Blijf zeker niet trekken aan de deurklink.

Voor de ramen gebruik je best een plastic ijskrabber of ruitontdooier. Ook je ruitenwissers kun je met ruitontdooier losmaken.

Gooi nooit zomaar warm water over je bevroren ruiten, want hierdoor kan het glas breken!

Laat de motor van je auto niet draaien tijdens het krabben. Dat is namelijk slecht voor de motor รฉn je gezondheid.

Is je handrem aangevroren? Trek de handrem dan extra aan om voorzichtig het ijs in de kabel te breken. Als dat niet helpt, laat dan je wagen 15 minuten draaien.

Elektrisch rijden in de winter

Ook als je met een elektrische wagen rijdt, neem je โ€™s winters best wat voorzorgsmaatregelen. Door de koude temperaturen daalt namelijk de batterijcapaciteit, waardoor de actieradius daalt. Enkele tips:

Bij koude temperaturen kan het langer duren om je auto op te laden. Hou dus rekening met die langere laadtijd .

Parkeer je elektrische wagen zoveel mogelijk binnen . Als de batterij te vaak wordt blootgesteld aan de koude, kan die op lange termijn minder goed gaan werken.

Laad je auto ook liefst niet buiten op , zeker als je 100% elektrisch rijdt. Zo voorkom je dat de stekker vast komt te zitten wanneer het vriest.

Gebruik de pre-heat functie wanneer je auto nog aan het opladen is. Via deze timer kun je je vertrekuur instellen, zodat de wagen een kwartier voor vertrek al begint op te warmen. Hij haalt stroom via de stekker, en niet via de batterij, waardoor je met een volle batterij kunt vertrekken.

Zorg dat je elektrische auto altijd minstens 20% opgeladen is. Zo heb je zeker voldoende reserve om de auto bij vertrek op te warmen. Heb je je auto al een tijdje niet gebruikt? Zorg dan dat โ€˜ie voor 50% opgeladen is.

