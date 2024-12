Je adem stokt en een kleine schokgolf vloeit door je lichaam: jouw favoriete blouse of broek is gekrompen in de wasmachine. Geen nood! Voor je er definitief afscheid van neemt, kun je je gekrompen kledij met deze tips misschien wel herstellen!

Gekrompen kledij herstellen? Dat kan!

Uiteraard kun je gekrompen kledij niet ‘ontkrimpen’, maar je kunt wel voldoende vezels herstellen om het kledingstuk terug in zijn originele vorm te trekken. Vooral voor katoen, kasjmier en wol is er vaak nog hoop op herstel. De beste manieren om dit te proberen zijn deze:

1. Azijn, geen venijn voor kledingvezels

Vul een emmer of gootsteen met lauw water.

Voeg per liter water 2 ร 3 eetlepels azijn toe.

Dompel je gekrompen kledingstuk onder en laat zeker 30 minuten weken.

Rol het kledingstuk op tot een bal en knijp er het overtollige vocht uit.

Spoel het kledingstuk niet uit, want azijn versoepelt de vezels.

Rek het vervolgens voorzichtig uit.

Laat het kledingstuk aan de lucht drogen. Het liefst verticaal en hangend.

Opgelet: gebruik deze methode niet voor synthetische stoffen of strak geweven kledij.

2. Babyshampoo als redder in nood

Naast een lekker geurtje geeft babyshampoo misschien ook wel een tweede leven aan je kledij. Babyshampoo maakt de vezels zachter, waardoor je ze kunt herstellen en je kleren opnieuw de gewenste vorm krijgen.

Vul een emmer of gootsteen met lauw water.

Meng per liter water ongeveer 15 milliliter babyshampoo.

Dompel je gekrompen kledingstuk onder en laat een half uur weken.

Leg je kledingstuk tussen twee grote handdoeken, zo absorbeer je het overtollige vocht.

Leg nadien je kledingstuk op een grote handdoek en rol gelijkmatig op. Laat de rol ongeveer tien minuten drogen.

Rol het kledingstuk uit en leg dit opnieuw op een grote, droge handdoek. Rek je kledij uit op gewenste grootte en anker de randen vast met zwaardere voorwerpen.

Laat je kledingstuk aan de lucht drogen.

Deze truc werkt ook met conditioner.

Nog meer interessante tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!